Главные новости 5 марта: Зеленский в Новых Санжарах, отставка Рябошапки и коронавирус в Черновцах, фото — Офис президента

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Главными новостями четверг, 5 марта, стало пребывание президента Украины Владимира Зеленского на Полтавщине, в частности, в санатории в Новых Санжарах, отставка генпрокурора Руслана Рябошапки и увеличение госпитализированных в Черновцах, у которых подозревают инфицирование коронавирусом.

В Раде сегодня стремительно развивались события вокруг выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Вчера профильный комитет рекомендовал Раде определиться с этим вопросом, президент отмалчивался до последнего, но за несколько часов до голосования прозрачно намекнул, что «слуги» могут отправлять Рябошапку в отставку. Что и произошло на внеочередном заседании.

Сам президент сегодня улетел в Полтавскую область, в которой «освободил» из санатория Нацгвардии лиц, эвакуированных из Китая. Зеленский раздавал подарки, обнимался с уже экс-министром Зоряной Скалецкой и пообещал забрать из охваченного эпидемией коронавируса Уханя еще двух граждан Украины.

Между тем в Черновцах сегодня увеличилось количество лиц, у которых подозревают симптомы коронавируса. Вечером власти области закрыли на карантин все учебные заведения.