Зеленский раздавал подарки в Новых Санжарах

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Ракурс

Карантин в Новых Санжарах закончился 5 марта в 12.00. Поздравить украинцев и иностранцев с окончанием 14-дневного срока обсервации приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Он, встречая отпущенных из карантина граждан, обнял экс-главу Министерства здравоохранения Зоряну Скалецкую и поблагодарил ее за решение остаться на 14 дней в Новых Санжарах. Вчера же на внеочередном заседании Верховной Рады президент критиковал Скалецкую за плохую работу министерства. А сегодня пошел обниматься, заявив, что «не боится». После этого из толпы начали кричать: «А нас?».

Также Зеленский поздравил одного из эвакуированных с днем рождения. Сначала президент заявил, что у него нет подарка и «были бы часы — подарил бы». Но позже его представители заявили, что часы есть и Зеленский вручил подарок мужчине.

Не оставил без внимания он и детей, который также находились в обсервации. Двум девочкам он подарил розовых плюшевых медведей, а мальчикам — футбольные мячи.

Также Зеленский призвал всех выпущенных из карантина и остальных украинцев побыть в стране и временно воздержаться от поездок за границу, ведь в Украине, по сравнению с другими странами, низкий уровень инфицирования.

У нас много нормальных мест, где можно отдохнуть, — заявил президент.

Зеленский поблагодарил экипаж самолета, врачей и пограничников за их работу, а также пожелал всем здоровья.

Как писал «Ракурс», Зеленский прибыл в Новые Санжары с рабочим визитом.