Зеленский посетит Новые Санжары. Фото: 0532.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 5 марта прибыл в поселок Новые Санжары в Полтавской области.

Глава государства посещает медицинский центр Национальной гвардии «Новые Санжары». В этом санатории до сегодняшнего дня на карантине находились эвакуированные из китайской провинции Хубэй украинцы и иностранцы. В 12.00 у них заканчивается обсервация. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский прилетел в Новые Санжары на вертолете. В поселок также прибыла охрана президента. На месте присутствуют и родственники эвакуированных. Ситуация в населенном пункте спокойная.

В Офисе президента добавили, что Зеленский в Полтавской области уже ознакомился с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка. Ему также рассказали о строительстве другой инфраструктуры, запуск которой запланирован на 2020 год: опорных больниц, школ, спортивных объектов. Деньги берут из бюджета, «Европейского банка» и частично НАК «Нафтогаз Украины».

Также президент планирует осмотреть, как идет ход реконструкции приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний. Кроме того, Зеленский встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавщины.

Напомним, сегодня, 5 марта, завершается обсервация в медицинском центре Нацгвардии «Новые Санжары». Эвакуированные из Китая прибыли в санаторий 20 февраля. В тот день в поселке произошли протесты и столкновения, местные жители выступали против такой эвакуации.