Зеленський відвідає Нові Санжари. Фото: 0532.ua

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Володимир Зеленський, президент України, 5 березня прибув у селище Нові Санжари у Полтавській області.

Глава держави відвідує медичний центр Національної гвардії «Нові Санжари». У цьому санаторії на карантині до сьогодні перебували евакуйовані з китайської провінції Хубей українці й іноземці. О 12.00 у них завершується обсервація. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський прилетів у Нові Санжари на гелікоптері. У селище також прибула охорона президента. На місці присутні й родичі евакуйованих. Ситуація в населеному пункті спокійна.

В Офісі президента додали, що Зеленський на Полтавщині вже ознайомився з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка. Йому також розповіли про будівництво іншої інфраструктури, запуск якої запланований на 2020 рік: опорних лікарень, шкіл, спортивних об'єктів. Гроші беруть з бюджету, «Європейського банку» і частково НАК «Нафтогаз України».

Також президент планує оглянути, як триває реконструкція приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів. Окрім того, Зеленський зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавщини.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, завершується обсервація в медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари». Евакуйовані з Китаю прибули у санаторій 20 лютого. Того дня в селищі сталися протести і сутички, місцеві жителі виступали проти такої евакуації.