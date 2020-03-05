Илья Емец. Фото: Київська міська рада

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Ракурс

4 марта стал днем перезагрузки власти. Прогнозы сбылись, и новым министром здравоохранения был назначен известный кардиохирург Илья Емец. Хирурги — особая каста. Ежедневное спасение жизней, особенно крошечных, требует определенного склада характера. Решение сесть в пресловутое «проклятое» кресло министра здравоохранения в непростые времена, да еще и во второй раз — может говорить о многом.

Немного биографии Ильи Емца — в ответе за детские сердца

Илья Емец — кардиохирург, доктор медицинских наук, директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, заслуженный врач.

Илье Николаевичу 64 года. Будущий кардиохирург родился в многодетной украинской семье в Воркуте. Окончил Киевский медицинский институт по специальности хирургия. В 1993 году стал основателем и президентом международного благотворительного фонда «Детское сердце», помогающего детям с врожденными пороками сердца. В течение нескольких лет (1993‒1998) после получения лицензии на ведение медицинской практики в Австралии, Канаде и Франции работал детским кардиохирургом в главных центрах кардиохирургии этих стран.

С 1997 года — руководитель центра детской кардиохирургии Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины.

С 2003-го возглавляет Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Илья Емец первым в нашей стране начал оперировать новорожденных со сложными пороками сердца, внедрять в практику пластические операции на клапанах сердца без использования искусственных протезов.

«Последние 10 лет мы лидеры по успешным операциям врожденных пороков сердца. Проводим ежегодно 1700 операций, показатель смертности самый низкий в мире — 1%», — говорит в одном из интервью кардиохирург.

Емец — автор более 260 научно-методических и научных публикаций. Создал в Украине школу кардиологии и кардиохирургии новорожденных.

Женат, имеет двоих сыновей.

Министр времен Януковича

«Минздрав возглавил министр времен Януковича» — с такими заголовками разлетелась новость о новом главе Министерства здравоохранения.

21 декабря 2010 года указом президента Виктора Януковича Илья Емец был назначен министром здравоохранения, сменив на посту отправленного в тот же день в отставку Зиновия Мытника. О том, что Мытника «уйдут» с поста главы Минздрава, заговорили почти сразу после его назначения. Дескать, чиновника, отвечавшего в правительстве Юлии Тимошенко за закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования на посту замминистра, вышвырнут в первую очередь. Тем не менее, Зиновию Мытнику удалось некоторое время продержаться в кресле — как поговаривали, благодаря близкой дружбе с Николаем Азаровым, отстаивавшем его до последнего.

Но ведомство все же было решено передать в талантливые руки всемирно известного хирурга и руководителя Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Ильи Емца, профессиональные заслуги которого ни у кого не вызывали сомнений. Это назначение тогда многие считали самым профессиональным из всех кадровых решений Виктора Януковича.

Однако продержался в кресле министра Илья Николаевич недолго — всего лишь пять месяцев: 17 мая 2011 года был отправлен в отставку. Объявленная президентом причина — отсутствие реформ во вверенной сфере. Буквально за несколько дней до этого Виктор Янукович раскритиковал работу министра здравоохранения Ильи Емца по реформированию украинской медицины. Как заявил Янукович, к реформе в сфере здравоохранения необходимо подходить осторожно и не допускать перегибов и авралов. «Но осторожно — не означает топтаться на месте или, хуже того, двигаться: шаг вперед, два назад». Тогдашний глава государства сетовал, что только после вмешательства заместителя главы Администрации президента Ирины Акимовой законопроект об изменениях в основы законодательства о здравоохранении и об эксперименте в пилотных регионах был внесен на рассмотрение правительства.

Новость об отставке удивила немногих: о конфликтах Емца с властью было известно давно. Министр был против медицинской реформы в виде, задуманном Комитетом экономических реформ. Причиной отстранения Емца с поста называли также то, что «люди, поставившие его на эту должность, не предполагали, что он окажется настолько неуправляемым».

Некоторые врачи и чиновники, которым довелось общаться с кардиохирургом-министром, жаловались на его категоричность, а также неприятие чужого мнения. Поговаривали, что звезда кардиологии и в кресле министра тоже чувствовал себя звездой.

В одном из интервью в ноябре 2019 года Емец рассказал, что сам написал заявление об увольнении с должности министра, поэтому не попал под люстрацию. Утверждал, что предпочел заниматься хирургией.

Дважды в одну и ту же реку

21 февраля 2020 года Илья Емец стал одним из 13 членов временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения, созданной по указу президента Владимира Зеленского. Именно эта группа должна внести свои замечания — заметки на полях грядущей медреформы. Официальных результатов еще нет, но кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров (также член рабочей группы) написал в фейсбуке: «Группа не поддержала введение реформы с 1 апреля». Значит ли это, что следующий этап метаморфоз в украинской медицине не начнется в День смеха? (о грядущих изменениях «Ракурс» писал в статье «Лечение инсульта — 19 тыс. грн, маммография — 204 грн: с 1 апреля медицинские услуги будут оказываться по новым правилам»). Скорее всего — да.

В интервью «Укринформу» в ноябре прошлого года Илья Емец на вопрос журналиста «Если бы сейчас была возможность занять должность министра, вы взялись бы за это?» отвечал: «Сейчас нет, сейчас я принесу гораздо больше пользы в своей специальности и своим примером. Должность министра требует очень много сил, здоровья, времени, принципиальных вещей. И эта сфера требует, конечно, не меньше внимания, чем хирургия, но я предпочитаю заниматься именно последней, потому что вижу свою эффективность».

Илья Емец все же решил войти в одну и ту же реку дважды. Поверил в свою эффективность в кресле министра? Ведь стать главой ведомства, которое в нашей стране многие годы слыло символом коррупции — это, как шутят британцы, стать министром по делам Северной Ирландии.

«Я против революций, в медицине и вообще. Принцип консерватизма основан на том, чтобы сохранить то хорошее, что было. В сфере здравоохранения нам не нужна революция, нам нужна модернизация», — говорит Илья Емец. По словам кардиохирурга, в бытность министром здравоохранения он пытался донести до власти, что реформировать медицину без экономической составляющей невозможно.

Илья Емец высказывал опасения относительно финансирования Национальной академии медицинских наук Украины, о реальной угрозе исчезновения в 2020 году лучших медицинских учреждений страны.

Комментируя главный принцип медреформы «деньги идут за пациентом», Илья Емец замечал, что вначале или одновременно с началом реформирования нужно создать страховые компании (неважно — государственное страхование или частная страховая медицина). Тогда будет понятно, за что деньги и откуда.

В отличие от экспатов из Грузии и США, Илья Емец знает все нюансы отечественной медицины, украинского менталитета, не питает излишнего оптимизма или эйфории патриотизма. Для него «бюрократическая мафия» в госучреждениях (как заявлял экс-министр здравоохранения Александр Квиташвили) не является открытием. Большой плюс — любовь к медицине, понимание ценности здоровья и жизни человека. Однако есть и опасения, что аудит медицинской реформы затянется, а с ним и введение второго этапа. Когда поезд мчится, останавливать его на ходу чревато. От нового министра будут ждать взвешенных решений, но в то же время и оперативных.

Кардиохирург Илья Емец во второй раз взял на себя ответственность за изменения в украинской медицине. Однако трансформировать громоздкую систему один человек не в состоянии. Это под силу команде профессионалов. Кто войдет в эту команду? Пока неизвестно. Никто не обещает, что теперь будет легко и медреформа пойдет как по маслу, хочется верить, что шанс и повод для оптимизма у нас все же появился.