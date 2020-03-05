Ілля Ємець. Фото: Київська міська рада

https://racurs.ua/ua/2570-novyy-eks-ministr-ohorony-zdorov-ya-kardiohirurg-illya-iemec-medreforma-bez-revoluciy-vs-krok.html

Ракурс

4 березня став днем перезавантаження влади. Прогнози збулися, і новим міністром охорони здоров'я був призначений відомий кардіохірург Ілля Ємець. Хірурги — особлива каста. Щоденний порятунок життів, особливо крихітних, потребує певного складу характеру. Рішення сісти в горезвісне «прокляте» крісло міністра охорони здоров'я в непрості часи, та ще й вдруге — може говорити багато про що.

Трохи біографії Іллі Ємця — відповідальний за дитячі серця

Ілля Ємець — кардіохірург, доктор медичних наук, директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, заслужений лікар.

Іллі Миколайовичу 64 роки. Майбутній кардіохірург народився в багатодітній українській родині у Воркуті. Закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю хірургія. У 1993 році став засновником і президентом міжнародного благодійного фонду «Дитяче серце», що допомагає дітям з вродженими вадами серця. Протягом кількох років (1993‒1998) після отримання ліцензії на ведення медичної практики в Австралії, Канаді та Франції працював дитячим кардіохірургом у головних центрах кардіохірургії цих країн.

З 1997 року — керівник центру дитячої кардіохірургії Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

З 2003-го очолює Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Ілля Ємець першим у нашій країні почав оперувати новонароджених зі складними вадами серця, впроваджувати в практику пластичні операції на клапанах серця без використання штучних протезів.

«Останні 10 років ми лідери з успішних операцій вроджених вад серця. Проводимо щорічно 1700 операцій, показник смертності найнижчий у світі — 1%», — говорить в одному з інтерв'ю кардіохірург.

Ємець — автор понад 260 науково-методичних і наукових публікацій. Створив в Україні школу кардіології та кардіохірургії новонароджених.

Одружений, має двох синів.

Міністр часів Януковича

«МОЗ очолив міністр часів Януковича» — з такими заголовками розлетілася новина про нового главу Міністерства охорони здоров'я.

21 грудня 2010 року указом президента Віктора Януковича Ілля Ємець був призначений міністром охорони здоров'я, змінивши на посту відправленого того ж дня у відставку Зиновія Митника. Про те, що Митника «підуть» з поста глави МОЗ, заговорили майже відразу після його призначення. Мовляв, чиновника, який відповідав в уряді Юлії Тимошенко за закупівлі лікарських препаратів та медичного обладнання на посту заступника міністра, викинуть в першу чергу. Проте Зиновію Митнику вдалося деякий час протриматися в кріслі — як подейкували, завдяки близькій дружбі з Миколою Азаровим, який обстоював його до останнього.

Але відомство все ж було вирішено передати в талановиті руки всесвітньо відомого хірурга і керівника Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Іллі Ємця, професійні заслуги якого ні в кого не викликали сумнівів. Це призначення тоді багато хто вважав найпрофесійнішим з усіх кадрових рішень Віктора Януковича.

Однак протримався в кріслі міністра Ілля Миколайович недовго — всього лише п'ять місяців: 17 травня 2011 року його було відправлено у відставку. Оголошена президентом причина — відсутність реформ у ввіреній сфері. Буквально за кілька днів до цього Віктор Янукович розкритикував роботу міністра охорони здоров'я Іллі Ємця щодо реформування української медицини. Як заявив Янукович, до реформи у сфері охорони здоров'я треба підходити обережно і не допускати перегинів та авралів. «Але обережно — не означає тупцювати на місці чи, ще гірше, рухатись: крок вперед, два назад». Тодішній глава держави ремствував, що лише після втручання заступника глави Адміністрації президента Ірини Акімової законопроект про зміни до основ законодавства про охорону здоров'я та про експеримент у пілотних регіонах був внесений на розгляд уряду.

Новина про відставку здивувала небагатьох: про конфлікти Ємця з владою було відомо давно. Міністр був проти медичної реформи у вигляді, задуманому Комітетом економічних реформ. Причиною відсторонення Ємця з посади називали також те, що «люди, які поставили його на цю посаду, не передбачали, що він виявиться настільки некерованим».

Деякі лікарі і чиновники, яким довелося спілкуватися з кардіохірургом-міністром, скаржилися на його категоричність, а також неприйняття чужої думки. Подейкували, що зірка кардіології і в кріслі міністра теж почувався зіркою.

В одному з інтерв'ю в листопаді 2019 року Ємець розповів, що сам написав заяву про звільнення з посади міністра, тому не потрапив під люстрацію. Стверджував, що надає перевагу хірургії.

Двічі в одну й ту ж саму річку

21 лютого 2020 року Ілля Ємець став одним з 13 членів тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я, створеної за указом президента Володимира Зеленського. Саме ця група повинна внести свої зауваження — замітки на полях майбутньої медреформи. Офіційних результатів ще немає, але кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров (також член робочої групи) написав у фейсбуці: «Група не підтримала введення реформи з 1 квітня». Чи означає це, що наступний етап метаморфоз в українській медицині не почнеться в День сміху? (Про прийдешні зміни «Ракурс» писав у статті «Лікування інсульту — 19 тис. грн, мамографія — 204 грн: з 1 квітня медичні послуги надаватимуться за новими правилами»). Скоріше за все — так.

В інтерв'ю «Укрінформу» в листопаді минулого року Ілля Ємець на запитання журналіста «Якби зараз була можливість обійняти посаду міністра, ви взялися б за це?» відповідав: «Зараз ні, зараз я принесу набагато більше користі у своїй спеціальності і своїм прикладом. Посада міністра потребує дуже багато сил, здоров'я, часу, принципових речей. І ця сфера потребує, звичайно, не менше уваги, ніж хірургія, але я віддаю перевагу саме останній, тому що бачу свою ефективність».

Ілля Ємець все ж вирішив увійти в одну й ту ж саму річку двічі. Повірив у свою ефективність у кріслі міністра? Адже стати главою відомства, яке в нашій країні багато років було символом корупції — це, як жартують британці, стати міністром у справах Північної Ірландії.

«Я проти революцій, в медицині і взагалі. Принцип консерватизму заснований на тому, щоб зберегти те хороше, що було. У сфері охорони здоров'я нам не потрібна революція, нам потрібна модернізація», — каже Ілля Ємець. За словами кардіохірурга, обіймаючи посаду міністра охорони здоров'я, він намагався донести до влади, що реформувати медицину без економічної складової неможливо.

Ілля Ємець висловлював побоювання щодо фінансування Національної академії медичних наук України, щодо реальної загрози зникнення у 2020 році найкращих медичних закладів країни.

Коментуючи головний принцип медреформи «гроші йдуть за пацієнтом», Ілля Ємець зауважував, що спочатку або одночасно з початком реформування потрібно створити страхові компанії (неважливо — державне страхування чи приватна страхова медицина). Тоді буде зрозуміло, за що гроші і звідки.

На відміну від експатів з Грузії і США, Ілля Ємець знає всі нюанси вітчизняної медицини, українського менталітету, не має зайвого оптимізму чи ейфорії патріотизму. Для нього «бюрократична мафія» в держустановах (як заявляв екс-міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі) не є відкриттям. Великий плюс — любов до медицини, розуміння цінності здоров'я і життя людини. Однак є і побоювання, що аудит медичної реформи затягнеться, а з ним і введення другого етапу. Коли поїзд мчить, зупиняти його на ходу небезпечно. Від нового міністра чекатимуть зважених рішень, але водночас і оперативних.

Кардіохірург Ілля Ємець вдруге взяв на себе відповідальність за зміни в українській медицині. Однак трансформувати громіздку систему одна людина не в змозі. Це під силу команді професіоналів. Хто увійде до цієї команди? Поки невідомо. Ніхто не обіцяє, що тепер буде легко і медреформа піде як по маслу, хочеться вірити, що шанс і привід для оптимізму у нас все ж з'явився.