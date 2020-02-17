Медичні послуги. Фото: Ken Hedlund / Flickr

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До старту другого етапу медреформи залишилося менш як два місяці. 1 квітня 2020 року більшість медичних послуг стануть безкоштовними для українців, запевнив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, підписавши в перших числах лютого важливий документ — постанову Кабміну №65 «Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».

Це список гарантованих державою безоплатних медичних послуг, а також звід правил для їх отримання пацієнтами та надання медичними закладами. У документі також позначені тарифи — але це не розцінки для пацієнтів. Спрощено кажучи, це ціна, яку держава в особі Національної служби здоров'я (НСЗУ) заплатить за ті чи інші медичні послуги медзакладам. Для пацієнтів, як обіцяє уряд, вони мають бути безкоштовними: «Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється».

Державні тарифи на надання медичних послуг

Наприклад, за лікування інсульту держава готова платити 19,3 тис. грн (якщо бути точнішими — 19 332,31 грн, цікаво, що всі тарифи підраховані до копійки, для зручності ми їх округлятимемо), за інфаркт — близько 16 тис., за пологи — 8,1 тис. грн. Розібратися в тарифах не так і просто (загалом їх чотири види), до деяких передбачені коригувальні коефіцієнти залежно від складності медичної послуги. Так, за неонатальну допомогу обіцяють заплатити від 26,1 тис. грн (якщо вага новонародженого понад 1500 г) до 98,6 тис. (якщо вага менша за 1500 г). За лікування у стаціонарі відштовхуватися будуть від 4,5 тис. грн — це базова ставка за пролікований випадок. Є і коефіцієнти. Наприклад, лікарні, які готові надавати стаціонарну допомогу цілодобово, можуть множити базову ставку на коефіцієнт 1,3.

Для амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для дорослих та дітей, включно з медичною реабілітацією та стоматологічною допомогою, — свої тарифи. Тут базова ставка становить 4,9 тис. грн. Є також коригувальні коефіцієнти. Операцію, проведену амбулаторно, порахують за коефіцієнтом 9,7 (47,5 тис. грн), а стоматологічну допомогу — за коефіцієнтом 0,186 (911 грн).

До тарифу на медичні послуги не включена вартість лікарських засобів, медичних виробів і витратних матеріалів, які, як кажуть в НСЗУ, забезпечуються в централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету. «Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, передбачених Національним переліком основних лікарських засобів», — йдеться у постанові.

Інсульт, інфаркт і онкологія — за пріоритетним тарифом

Згідно з постановою Кабміну, «всі медичні послуги надаються за принципом екстериторіальності» — незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування.

Програма медичних гарантій включає такі пакети медичних послуг:

Екстреної медичної допомоги. Первинної медичної допомоги. Вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Паліативної медичної допомоги. Медичної реабілітації. Медичної допомоги дітям до 16 років. Медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

У пріоритеті — раннє виявлення онкологічних захворювань, а також лікування гострого мозкового інсульту, інфаркту міокарда, пологи і допомога немовлятам. Всі пріоритетні напрями оплачуватимуться за підвищеним тарифом. Для медзакладів, які планують надавати пріоритетні медичні послуги, НСЗУ розробила більш жорсткі умови. Насамперед це сучасна медична апаратура. Так, мамографія має проводитися тільки на цифровому мамографі. Всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт повинна проводитися нейровізуалізація (КТ — комп'ютерна томографія, або МРТ — магнітно-резонансна томографія) протягом 60 хвилин з моменту госпіталізації, а також тромболітична терапія (при ішемічному інсульті).

З 1 квітня обіцяють безкоштовну ранню діагностику найпоширеніших в Україні онкологічних захворювань, до списку увійшли:

мамографія грудних залоз;

гістероскопія (для виявлення гінекологічних проблем);

езофагогастродуоденоскопія (відома як гастроскопія або фіброгастроскоп — метод, що дозволяє досліджувати шлунково-кишковий тракт);

колоноскопія (дослідження кишківника);

цистоскопія (сечовий міхур);

бронхоскопія.

За мамографію держава обіцяє заплатити 204,12 грн, за гастроскопію (обстеження) — 749,52 грн, колоноскопію оцінило в 943,92 грн.

Щоб такий онкоскринінг був безкоштовним для пацієнта, на діагностику має відправляти лікар первинної ланки, з яким підписано декларацію, або лікуючий лікар. Підставою для проведення дослідження є вік пацієнта. Мамографія призначається жінкам 40+, гістероскопія — від 50 років і старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія — для пацієнтів 50+, колоноскопія — від 40 років і старше. Гістологічні обстеження теж входять у вартість, тобто будуть безкоштовними для пацієнта. Всі обстеження мають проводитися з дотриманням стандартів знеболення.

Чому саме такі вікові рамки? «Пріоритетні послуги на амбулаторному рівні націлені саме на раннє виявлення новоутворень. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, такі процедури мають проводитись для тих пацієнтів, які мають підвищений ризик розвитку новоутворень, а це здебільшого люди від 40 або 50 років», — відповідають у Нацслужбі здоров’я.

Безкоштовні медичні послуги: всі дороги ведуть до сімейного лікаря

На сьогодні декларацію з сімейним лікарем підписали 29 млн 373 тис. українців. З 1 квітня, на наступному етапі медичної реформи, саме лікар первинної ланки матиме в руках козир — пропуск у безоплатну медицину. Направлення сімейного лікаря знадобиться, щоб отримати безкоштовну консультацію в окуліста або лора (та інших вузьких фахівців, за невеликим винятком — їх перелік нижче), в разі показань до планової операції чи лікування у стаціонарі. Ці медичні послуги будуть безкоштовними, якщо є направлення від лікаря первинної ланки, з яким у вас підписана декларація, або лікуючого лікаря. Окрім, зрозуміло, екстрених випадків. Якщо до стаціонару вас доставить карета швидкої допомоги, декларацію та направлення питати не повинні.

У 2020 році держава підвищила так звану базову капітаційну ставку для лікарів первинної ланки з 370 грн до середньозваженого тарифу в 600 грн. Однак через зміни формул розрахунків за кожну підписану декларацію лікар первинки отримуватиме так само, як і минулого року. Залишилися і вікові коефіцієнти: найбільше держава заплатить за дитину до п'яти років — близько 1480 грн на рік (коефіцієнт 2,465 множимо на тариф 600), найнижчий тариф — за вікову категорію 18‒39 років (370 грн). Всі названі суми — за кожну підписану декларацію на рік, незалежно від того, скільки разів пацієнт звертався до сімейного лікаря. Для кожного лікаря первинної ланки є рекомендований ліміт пацієнтів. За пацієнтів понад ліміт держава каратиме гривнею — платитиме менше, ніж зазвичай.

Докладніше про те, для чого потрібен сімейний лікар і які обстеження у нього безкоштовні, можна прочитати у статті «Медична реформа: за що пацієнтам платити більше не треба?».

Пацієнт може самостійно (минаючи сімейного лікаря) звертатися по медичні послуги до таких вузьких спеціалістів (як дорослих, так і дитячих, в цьому випадку допомога також має бути безкоштовною):

акушера-гінеколога, дитячого і підліткового гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

ортопеда-травматолога;

передбачено також самозвернення до лікаря, у якого пацієнт з хронічними захворюваннями перебуває під контролем;

самозвернення при невідкладному стані.

Детальніше про те, на яку безкоштовну медичну допомогу можна розраховувати в рамках Програми медичних гарантій і як її отримати, читайте у статті «Програма медичних гарантій: рання діагностика раку і трохи стоматології — за що держава обіцяє заплатити».

Як порахували — так і отримаємо

А чи вистачить грошей? На Програму медичних гарантій у 2020 році виділено 72 млрд грн. Побачивши опубліковані тарифи, відомий лікар-кардіолог Борис Тодуров так відреагував на своїй сторінці в фейсбуці: «Нові тарифи. Національна служба здоров'я: «16 001,43 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок)». Ви це серйозно? Це не дурість, це — підлість і мерзотність по відношенню до пацієнтів і медиків». Як заявляють лікарі, лікування інфаркту може коштувати понад 50 тис. грн (все залежить від тяжкості захворювання).

Тарифи для високоспеціалізованих медичних послуг намагалися прорахувати в пілотному проекті, започаткованому ще 2017 року (брали участь чотири науково-дослідні інститути Національної академії медичних наук). Підсумок невтішний: виділених коштів на пілот вистачило на лікування лише третини пацієнтів. Цього року пілот вирішили продовжити.

«Проблема лише в тому, що ми й досі не знаємо кількості населення, яке проживає в Україні, — зауважує президент НАМН України Віталій Цимбалюк. — Бо якщо НСЗУ має 72 млрд грн на всю Програму медичних гарантій, то виникають великі сумніви в тому, що за ці кошти можна повністю задовольнити потребу у високоспеціалізованій медичній допомозі населенню».

Нагадаємо, що теоретичні розрахунки розсипалися навіть на первинці, коли довелося перекидати кошти з інших напрямів, щоб виплатити лікарям гроші за підписані декларації, яких виявилося більше, ніж очікувалось.

Високоспеціалізована високотехнологічна медична допомога є надзвичайно дорогою. Вартість таких медичних послуг може варіюватися від 100 до 500 тис. грн. Йдеться не лише про роботу хірургів (хоча оплата їхньої праці також має бути гідною), а насамперед про одноразові сучасні витратні матеріали.

Прорахунки в такій галузі, як медицина, чреваті: медична допомога може стати ще менш доступною для населення. Занижені тарифи на медичні послуги навряд чи покриють не лише лікування пацієнтів, а й гідну зарплату медиків. Як виходитимуть з цього становища? Скорочуватимуть медперсонал, проситимуть нас із вами доплатити, закриватимуть відділення, на яких неможливо заробити. Наприклад, інфекційні, туберкульозні диспансери. І це вже відбувається по всій Україні. Навряд чи ми зможемо так само приголомшливо швидко, як Китай, побудувати лікарні та оперативно реагувати на спалах, якщо новий коронавірус прийде в нашу країну. Адже ми так і не змогли побудувати «лікарню майбутнього», що стала ім'ям прозивним.