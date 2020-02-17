Медицинские услуги. Фото: Ken Hedlund / Flickr

https://racurs.ua/2554-lechenie-insulta-19-tys-grn-mammografiya-204-grn-s-1-aprelya-medicinskie-uslugi-budut.html

Ракурс

До старта второго этапа медреформы осталось менее двух месяцев. 1 апреля 2020 года большинство медицинских услуг станут бесплатными для украинцев, заверил премьер-министр Алексей Гончарук, подписав в первых числах февраля важный документ — постановление Кабмина №65 «Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году».

Это список гарантированных государством бесплатных медицинских услуг, а также свод правил для их получения пациентами и предоставления медучреждениями. В документе также обозначены тарифы — но это не расценки для пациентов. Упрощенно говоря, это цена, которую государство в лице Национальной службы здоровья (НСЗУ) заплатит за те или иные медицинские услуги медучреждениям. Для пациентов, как обещает правительство, они должны быть бесплатными: «Требовать и получать оплату от пациентов или их представителей за такие медицинские услуги запрещается».

Государственные тарифы на оказание медицинских услуг

Например, за лечение инсульта государство готово платить 19,3 тыс. грн (если быть более точным — 19 332,31 грн, интересно, что все тарифы подсчитаны до копейки, для удобства мы будем их округлять), за инфаркт — порядка 16 тыс., за роды — 8,1 тыс. грн. Разобраться в тарифах не так и просто (всего их четыре вида), к некоторым предусмотрены корректирующие коэффициенты в зависимости от сложности медицинской услуги. Так, за неонатальную помощь обещают заплатить от 26,1 тыс. грн (если вес новорожденного выше 1500 г) до 98,6 тыс. (если вес менее 1500 г). За лечение в стационаре отталкиваться будут от 4,5 тыс. грн — это базовая ставка за пролеченный случай. Есть и коэффициенты. Например, больницы, которые готовы предоставлять стационарную помощь круглосуточно, могут умножать базовую ставку на коэффициент 1,3.

Для амбулаторной вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медпомощи для взрослых и детей, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь, — свои тарифы. Здесь базовая ставка составляет 4,9 тыс. грн. Есть также корректирующие коэффициенты. Операцию, проведенную амбулаторно, посчитают по коэффициенту 9,7 (47,5 тыс. грн), а стоматологическую помощь — по коэффициенту 0,186 (911 грн).

В тариф на медицинские услуги не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые, как говорят в НСЗУ, обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета. «Поставщики медицинских услуг обязаны обеспечить наличие и применение при предоставлении пациентам медицинских услуг, подлежащих оплате НСЗУ, всех медицинских изделий, расходных материалов и лекарственных средств, предусмотренных Национальным перечнем основных лекарственных средств», — говорится в постановлении.

Инсульт, инфаркт и онкология — по приоритетному тарифу

Согласно постановлению Кабмина, «все медицинские услуги предоставляются по принципу экстерриториальности» — независимо от регистрации места проживания или пребывания.

Программа медицинских гарантий включает следующие пакеты медицинских услуг:

Экстренной медицинской помощи. Первичной медицинской помощи. Вторичной (специализированной) медицинской помощи. Третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи. Паллиативной медицинской помощи. Медицинской реабилитации. Медицинской помощи детям до 16 лет. Медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

В приоритете — раннее выявление онкологических заболеваний, а также лечение острого мозгового инсульта, инфаркта миокарда, роды и помощь новорожденным. Все приоритетные направления будут оплачиваться по повышенному тарифу. Для медучреждений, планирующих предоставлять приоритетные медицинские услуги, НСЗУ разработала более жесткие условия. В первую очередь это современная медицинская аппаратура. Так, маммография должна проводиться только на цифровом маммографе. Всем пациентам с подозрением на острый мозговой инсульт должна проводиться нейровизуализация (КТ — компьютерная томография, или МРТ — магнитно-резонансная томография) в течение 60 минут с момента госпитализации, а также тромболитическая терапия (при ишемическом инсульте).

С 1 апреля обещают бесплатную раннюю диагностику самых распространенных в Украине онкологических заболеваний, в список вошли:

маммография грудных желез;

гистероскопия (для выявления гинекологических проблем);

эзофагогастродуоденоскопия (известна как гастроскопия или фиброгастроскопия — метод, позволяющий исследовать желудочно-кишечный тракт);

колоноскопия (исследование кишечника);

цистоскопия (мочевой пузырь);

бронхоскопия.

За маммографию государство обещает заплатить 204,12 грн, за гастроскопию (обследование) — 749,52 грн, колоноскопию оценило в 943,92 грн.

Чтобы такой онкоскрининг был бесплатным для пациента, на диагностику должен направлять врач первичного звена, с которым подписана декларация, или лечащий врач. Основанием для проведения исследования является возраст пациента. Маммография назначается женщинам 40+, гистероскопия — от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия — для пациентов 50+, колоноскопия — от 40 лет и старше. Гистологические обследования тоже входят в стоимость, то есть будут бесплатными для пациента. Все обследования должны проводиться с соблюдением стандартов обезболивания.

Почему именно такие возрастные рамки? «Приоритетные услуги на амбулаторном уровне нацелены именно на раннее выявление новообразований. Согласно рекомендациям ВОЗ, такие процедуры должны проводиться для тех пациентов, которые имеют повышенный риск развития новообразований, а это в основном люди от 40 или 50 лет», — отвечают в Нацслужбе здоровья.

Бесплатные медицинские услуги: все дороги ведут к семейному врачу

На сегодня декларацию с семейным врачом подписали 29 млн 373 тыс. украинцев. С 1 апреля, на следующем этапе медицинской реформы, именно врач первичного звена будет иметь в руках козырь — пропуск в бесплатную медицину. Направление семейного врача понадобится, чтобы получить бесплатную консультацию у окулиста или лора (и других узких специалистов, за небольшим исключением — их перечень ниже), в случае показаний к плановой операции или лечению в стационаре. Эти медицинские услуги будут бесплатными, если есть направление от врача первичного звена, с которым у вас подписана декларация, или лечащего врача. Кроме, разумеется, экстренных случаев. Если в стационар вас доставит карета скорой помощи, декларацию и направление спрашивать не должны.

В 2020 году государство повысило так называемую базовую капитационную ставку для врачей первичного звена с 370 грн до средневзвешенного тарифа в 600 грн. Однако по причине изменения формул расчетов за каждую подписанную декларацию врач первички будет получать так же, как и в прошлом году. Остались и возрастные коэффициенты: больше всего государство заплатит за ребенка до пяти лет — около 1480 грн в год (коэффициент 2,465 умножаем на тариф 600), самый низкий тариф — за возрастную категорию 18‒39 лет (370 грн). Все названные суммы — за каждую подписанную декларацию в год, независимо от того, сколько раз пациент обращался к семейному врачу. Для каждого врача первичного звена есть рекомендованный лимит пациентов. За пациентов выше лимита государство будет наказывать гривной — платить меньше, чем обычно.

Более подробно о том, для чего нужен семейный врач и какие обследования у него бесплатны, можно прочесть в статье «Медицинская реформа: за что пациентам платить больше не нужно?».

Пациент может самостоятельно (минуя семейного врача) обращаться за медицинскими услугами к следующим узким специалистам (как взрослым, так и детским, в этом случае помощь также должна быть бесплатной):

акушеру-гинекологу, детскому и подростковому гинекологу;

психиатру;

наркологу;

стоматологу;

ортопеду-травматологу;

предусмотрено также самообращение к врачу, у которого пациент с хроническими заболеваниями находится под контролем;

самообращение при неотложном состоянии.

Подробнее о том, на какую бесплатную медпомощь можно рассчитывать в рамках Программы медицинских гарантий и как ее получить, читайте в статье «Программа медицинских гарантий: ранняя диагностика рака и немного стоматологии — за что государство обещает заплатить».

Как посчитали — так и получим

А хватит ли денег? На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн. Увидев опубликованные тарифы, известный врач-кардиолог Борис Тодуров так отреагировал на своей странице в фейсбуке: «Новые тарифы. Национальная служба здоровья: «16 001,43 грн тариф по оказанию медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай)». Вы это серьезно? Это не глупость, это — подлость и мерзость по отношению к пациентам и медикам». Как заявляют врачи, лечение инфаркта может стоить более 50 тыс. грн (все зависит от тяжести заболевания).

Тарифы для высокоспециализированных медицинских услуг пытались просчитать в пилотном проекте, начатом еще в 2017 году (участвовали четыре научно-исследовательских института Национальной академии медицинских наук). Итог неутешителен: выделенных средств на пилот хватило на лечение лишь трети пациентов. В этом году пилот решили продолжить.

«Проблема лишь в том, что мы до сих пор не знаем количества населения, проживающего в Украине, — отмечает президент НАМН Украины Виталий Цымбалюк. — Потому что если у НСЗУ есть 72 млрд грн на всю Программу медицинских гарантий, то возникают сомнения в том, что за эти деньги можно полностью удовлетворить потребность в высокоспециализированной медицинской помощи населению».

Напомним, что теоретические расчеты рассыпались даже на первичке, когда пришлось перебрасывать средства с других направлений, чтобы выплатить врачам деньги за подписанные декларации, коих оказалось больше ожидаемого.

Высокоспециализированная высокотехнологичная медпомощь чрезвычайно дорога. Стоимость таких медицинских услуг может варьироваться от 100 до 500 тыс. грн. Речь идет не только о работе хирургов (хотя оплата их труда также должна быть достойной), а прежде всего об одноразовых современных расходных материалах.

Просчеты в такой сфере, как медицина, чреваты: медицинская помощь может стать еще менее доступной для населения. Заниженные тарифы на медицинские услуги вряд ли покроют не только лечение пациентов, но и достойную зарплату медиков. Как будут выходить из этого положения? Сокращать медперсонал, просить нас с вами доплатить, закрывать отделения, на которых невозможно заработать. Например, инфекционные, туберкулезные диспансеры. И это уже происходит по всей Украине. Вряд ли мы сможем так же ошеломительно быстро, как Китай, возвести больницы и оперативно реагировать на вспышку, если новый коронавирус придет в нашу страну. Ведь мы так и не смогли построить «больницу будущего», ставшую именем нарицательным.