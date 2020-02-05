Онкологические заболевания в Украине возьмут под особый контроль с 1 апреля

Онкологические заболевания. Фото: Pixabay

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У многих из нас есть знакомые, кто борется с онкологией, или те, кто не вышел победителем в схватке с этой болезнью. Тем не менее, мы знаем об онкологических заболеваниях не так уж много. В курсе ли вы, что рак — это название более 200 различных заболеваний? Все, что их объединяет, — это похожая мутация в одной-единственной клетке, которая приводит к развитию болезни, а порой и к смерти. Знаете ли вы, что ежегодно в Украине узнают о диагнозе рак 130 тыс. человек? Для понимания масштаба — население Ужгорода или Бердянска. К счастью, около 90% больных раком излечимы. При условии, что заболевание было обнаружено на ранних стадиях.

Как Украина планирует бороться с онкологическими заболеваниями

Когда человек сталкивается с онкологическими заболеваниями в Украине, он несет двойной груз — борьба с самой болезнью и финансовый вопрос, который зачастую ложится на плечи пациентов и их семей.

«С 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий, в которую входят также меры, связанные с предупреждением, ранним выявлением и лечением онкологических заболеваний, — объясняет Алена Горошко, представитель НСЗУ. — В рамках программы медицинских гарантий предусмотрены услуги, отнесенные к категории приоритетных для раннего выявления наиболее распространенных онкологических заболеваний. Это исследования, целью которых является раннее выявление таких типов рака, как рак молочной железы, рак легких, рак желудка, рак тела матки и других. На эту программу в 2020 году предусмотрен 1 млрд грн».

Программа будет сконцентрирована на людях старшего возраста, ведь с возрастом вероятность развития рака возрастает. Услуги можно получить по направлению вашего семейного врача или узкого специалиста, у которого вы обслуживаетесь. Что касается людей, которым уже поставлен диагноз рак, в Программу медицинских гарантий вошла диагностика, химиотерапевтическое и хирургическое лечение онкологических заболеваний.

«Цель Программы медицинских гарантий — обеспечить каждому пациенту финансовую защиту. Также в рамках реализации программы каждый пациент на сайте НСЗУ сможет увидеть, какие учреждения и вид лечения оказывают при онкологических заболеваниях», — заявляют в НСЗУ.

Итак, с 1 апреля 2020 года украинцам обещают бесплатную раннюю диагностику наиболее распространенных в Украине шести онкологических заболеваний:

маммография молочных желез (для выявления рака груди);

гистероскопия (для выявления гинекологических проблем);

эзофагогастродуоденоскопия (также известная как гастроскопия или фиброгастроскопия — метод, позволяющий исследовать пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку);

колоноскопия (кишечник);

цистоскопия (мочевой пузырь);

бронхоскопия.

Основанием для проведения исследования является направление врача, а также возраст пациента. Маммография назначается женщинам 40 лет и старше, гистероскопия — от 50 лет. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия — для пациентов от 50 лет, колоноскопия — от 40 лет и старше. Обещают, что гистологические обследования тоже входят в стоимость, следовательно, будут бесплатными для пациента. Все обследования должны проводиться с соблюдением стандартов обезболивания.

По словам Андрея Семиволоса, заместителя министра здравоохранения Украины, сейчас Минздрав работает над Стратегией оказания помощи и предотвращения онкологических заболеваний.

«12 февраля планируются парламентские слушания, где будет представлена стратегия по противораковой борьбе. Мы очень надеемся, что этот документ будет принят и реализован в Украине», — говорит Андрей Семиволос.

Надо отметить, что такой документ является долгожданным для Украины, ведь последняя программа борьбы с онкологическими заболеваниями завершилась в 2016 году. К сожалению, все предыдущие программы не были полностью реализованы по разным причинам.

«Сегодня ситуация по оказанию медицинской помощи при онкологических заболеваниях является сложной, — объясняет замминистра. — Это и материально-техническая база, отсутствие нормативных документов, собственной стратегии государства... Всех беспокоит обеспечение лекарственными средствами онкологически больных пациентов. Сегодня детская онкология обеспечена на 100%, есть определенный дефицит по взрослому населению. Но сегодня создано ГП «Медицинские закупки Украины», которое должно стать центральной закупочной организацией и сопровождать закупку лекарств для лечения онкологических заболеваний».

Как отмечают в Минздраве, в стратегию войдут как скрининговые программы и мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний, так и диагностика, лечение, паллиативная помощь и реабилитация.

Скрининг спасает жизни

Не только от государства, но и лично от каждого из нас зависит наше здоровье. В нашей стране принято несколько халатно относиться к своему здоровью и профилактическим осмотрам у врача. Выявление рака на ранней стадии — высокий шанс для эффективного хирургического лечения, а значит, и высокие шансы на нормальное качество жизни и даже полное излечение, говорят онкологи. Напомним основные исследования, которые стоит проходить, когда у вас ничего не болит (скрининг — от англ. screening «отбор, просеивание» — регулярное обследование людей, которые считают себя здоровыми).

Скрининг для мужчин:

Мужчинам до 50 лет нужно один раз в год делать рентген грудной клетки в двух проекциях или КТ (компьютерная томография).

УЗИ брюшной полости и ЭГДС (гастроскопия).

После 50 лет добавляется анализ крови на ПСА — специфический опухолевый маркер предстательной железы (позволяет выявить рак предстательной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин после 50 лет).

50-летнему мужчине нужно набраться смелости и ежегодно делать колоноскопию. Колоноскопия на сегодня является самым эффективным методом скрининга. Около 90% случаев колоректального рака диагностируется у людей старше 50 лет. Этот вид рака является наиболее частой опухолью желудочно-кишечного тракта. Колоноскопию следует проходить ежегодно после 40 тем, кто входит в группу повышенного риска (имеющим полипы и семейную историю опухоли толстого кишечника).

Скрининг для женщин: