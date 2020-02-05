Онкологічні захворювання в Україні візьмуть під особливий контроль з 1 квітня

Онкологічні захворювання. Фото: Pixabay

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У багатьох із нас є знайомі, хто бореться з онкологією, або ті, хто не вийшов переможцем у сутичці з цією хворобою. Проте ми знаємо про онкологічні захворювання не так вже й багато. Чи в курсі ви, що рак — це назва понад 200 різних захворювань? Все, що їх об'єднує, — це схожа мутація в одній-єдиній клітині, яка призводить до розвитку хвороби, а часом і до смерті. Чи знаєте ви, що щорічно в Україні дізнаються про діагноз рак 130 тис. осіб? Для розуміння масштабу — населення Ужгорода або Бердянська. На щастя, близько 90% хворих на рак виліковні. За умови, що захворювання було виявлено на ранніх стадіях.

Як Україна планує боротися з онкологічними захворюваннями

Коли людина стикається з онкологічними захворюваннями в Україні, вона має подвійний тягар — боротьба з самою хворобою та фінансове питання, яке часто лягає на плечі пацієнтів та їхніх родин.

«З 1 квітня 2020 року в повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій, в яку входять також заходи, пов'язані з попередженням, раннім виявленням та лікуванням онкологічних захворювань, — пояснює Альона Горошко, представник НСЗУ. — В межах програми медичних гарантій передбачені послуги, які віднесені до категорії пріоритетних для раннього виявлення найпоширеніших онкологічних захворювань. Це дослідження, які мають на меті раннє виявлення таких типів раку, як рак молочної залози, рак легенів, рак шлунка, рак тіла матки та інших. На цю програму у 2020 році передбачено 1 млрд грн».

Програма буде сконцентрована на людях старшого віку, адже з віком імовірність розвитку раку зростає. Послуги можна отримати за направленням вашого сімейного лікаря або вузького спеціаліста, у якого ви обслуговуєтеся. Що стосується людей, які вже мають діагноз рак, до Програми медичних гарантій увійшла діагностика, хіміотерапевтичне та хірургічне лікування онкологічних захворювань.

«Мета Програми медичних гарантій — забезпечити кожному пацієнтові фінансовий захист. Також у межах реалізації програми кожен пацієнт на сайті НСЗУ зможе побачити, які заклади та який вид лікування надають при онкологічних захворюваннях», — заявляють у НСЗУ.

Отже, з 1 квітня 2020 року українцям обіцяють безкоштовну ранню діагностику найпоширеніших в Україні шести онкологічних захворювань:

мамографія грудних залоз (для виявлення раку грудей);

гістероскопія (для виявлення гінекологічних проблем);

езофагогастродуоденоскопія (також відома як гастроскопія або фіброгастроскоп — метод, який дозволяє досліджувати стравохід, шлунок і дванадцятипалу кишку);

колоноскопія (кишківник);

цистоскопія (сечовий міхур);

бронхоскопія.

Підставою для проведення дослідження є направлення лікаря, а також вік пацієнта. Мамографія призначається жінкам 40 років і старше, гістероскопія — від 50 років. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія — для пацієнтів від 50 років, колоноскопія — від 40 років і старше. Обіцяють, що гістологічні обстеження теж входять у вартість, отже, будуть безкоштовними для пацієнта. Всі обстеження мають проводитися з дотриманням стандартів знеболення.

За словами Андрія Семиволоса, заступника міністра охорони здоров’я України, наразі МОЗ працює над Стратегією надання допомоги та запобігання онкологічним захворюванням.

«12 лютого плануються парламентські слухання, де буде представлена стратегія щодо протиракової боротьби. Ми дуже сподіваємося, що цей документ буде запроваджений та виконаний в Україні», — каже Андрій Семиволос.

Треба зазначити, що такий документ є довгоочікуваним для України, адже остання програма боротьби з онкологічними захворюваннями закінчилася у 2016 році. На жаль, всі попередні програми не були повністю реалізовані з різних причин.

«Сьогодні ситуація щодо надання медичної допомоги при онкологічних захворюваннях є складною, — пояснює заступник міністра. — Це і матеріально-технічна база, відсутність нормативних документів, власної стратегії держави... Всіх бентежить забезпечення лікарськими засобами онкологічно хворих пацієнтів. На сьогодні дитяча онкологія забезпечена на 100%, є певний дефіцит щодо дорослого населення. Але на сьогодні створене ДП «Медичні закупівлі України», яке має стати центральною закупівельною організацією і супроводжувати закупівлю ліків для лікування онкологічних захворювань».

Як зазначають у МОЗ, до стратегії увійдуть як скринінгові програми та заходи щодо раннього виявлення онкологічних захворювань, так і діагностика, лікування, паліативна допомога та реабілітація.

Скринінг рятує життя

Не тільки від держави, а й особисто від кожного з нас залежить наше здоров'я. У нашій країні заведено трохи халатно ставитися до свого здоров'я та профілактичних оглядів у лікаря. Виявлення раку на ранній стадії — високий шанс для ефективного хірургічного лікування, а значить, і високі шанси на нормальну якість життя і навіть повне одужання, кажуть онкологи. Нагадаємо основні дослідження, які варто проходити, коли у вас нічого не болить (скринінг — від англ. screening «відбір, просіювання» — регулярне обстеження людей, які вважають себе здоровими).

Скринінг для чоловіків:

Чоловікам до 50 років потрібно один раз на рік робити рентген грудної клітки у двох проекціях або КТ (комп'ютерна томографія).

УЗД черевної порожнини і ЕГДС (гастроскопія).

Після 50 років додається аналіз крові на ПСА — специфічний пухлинний маркер передміхурової залози (дозволяє виявити рак передміхурової залози — одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у чоловіків після 50 років).

50-річному чоловікові варто набратися сміливості і щорічно робити колоноскопію. Колоноскопія на сьогодні є найефективнішим методом скринінгу. Близько 90% випадків колоректального раку діагностується у людей старших за 50 років. Цей вид раку є найчастішою пухлиною шлунково-кишкового тракту. Колоноскопію варто проходити щорічно після 40 тим, хто входить до групи підвищеного ризику (які мають поліпи і сімейну історію пухлини товстого кишківника).

Скринінг для жінок: