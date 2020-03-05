ЕС продлил санкции против Януковича, но снял с двух его соратников

Виктор Янукович, фото: ua.news

https://racurs.ua/n134724-es-prodlil-sankcii-protiv-yanukovicha-no-snyal-s-dvuh-ego-soratnikov.html

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Евросоюз продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и девяти человек. Срок действия санкций истекал 6 марта.

В то же время двух человек удалили из санкционного списка. Об этом в своем Твиттере сообщил корреспондент Рихард Йозвьяк.

С кого именно сняли санкции, не уточняется.

Ранее Йозвьяк сообщал, что послы ЕС решили разморозить активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министр энергетики Эдуарда Ставицкого, а также продлить на 12 месяцев санкции против Януковича и еще восьми человек и на полгода — против сына Януковича Александра.

Санкции ЕС против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года за злоупотребление служебным положением и незаконное присвоение средств, после победы Революции достоинства и бегства экс-президента из Украины.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Янукович в третий раз стал отцом.