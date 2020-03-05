Карантин в Новых Санжарах закончился: Скалецкая попрощалась с обсервацией и Минздравом радостными фото

Скалецкая попрощалась с обсервацией и Минздравом радостными фото. Фото: Зоряна Скалецкая

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Обсервация в Новых Санжарах закончилась 5 марта в 12.00. Уже экс-глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая также две недели находилась на обсервации, попрощалась с Новыми Санжарами и поблагодарила команде Минздрава за работу.

Скалецкая отметила, что теперь все граждане Украины и иностранцы смогут вернуться к обычной жизни. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Также она поблагодарила всех тех, кто принимал участие в эвакуации граждан и тех, кто поддерживал граждан в обсервации. Не оставила она без внимания и Министерство здравоохранения, которое возглавляла до вчерашнего дня.

Мы все время были на связи, проводили скайп-конференции, подготовили ряд важных решений. А главное — провели масштабную подготовку к появлению коронавируса в Украине. Как показывает практика, медицинская система готова, алгоритмы работают, — отметила Скалецкая.

Отметим, что эвакуированных украинцев и иностранцев уже отпустили из санатория «Новые Санжары», где они находились на обсервации. В поселок приехали их родные и друзья. Эвакуированные отметили, что условия в санатории были хорошими, однако не захотели комментировать поведение местных жителей и их «теплый» прием.

Александр из Мариуполя, который тоже 14 дней был в санатории, отметил, что сейчас он полон сил и энергии.

Напомним, Владимир Зеленский, президент Украины, 5 марта прибыл в поселок Новые Санжары в Полтавской области.