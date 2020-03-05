Карантин у Нових Санжарах скінчився: Скалецька попрощалася з обсервацією і МОЗ радісними фото

Скалецька попрощалася з обсервацією і МОЗ радісними фото. Фото: Зоряна Скалецька

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Обсервація у Нових Санжарах закінчилася 5 березня о 12.00. Вже екс-глава Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Зоряна Скалецька, яка також два тижні перебувала на обсервації, попрощалася з Новими Санжарами та подякувала команді МОЗ за роботу.

Скалецька зазначила, що тепер всі громадяни України та іноземці зможуть повернутися до звичайного життя. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Також вона подякувала всім тим, хто брав участь в евакуації громадян і тим, хто підтримував громадян в обсервації. Не залишила вона без уваги і Міністерство охорони здоров’я, яке очолювала до вчорашнього дня.

Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне — провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють, — зазначила Скалецька.

Зазначимо, що евакуйований українців та іноземців вже відпустили з санаторію «Нові Санжари», де вони перебували на обсервації. До селища приїхали їхні рідні та друзі. Евакуйовані зазначили, що умови в санаторії були хорошими, проте не схотіли коментувати поведінку місцевих жителів та їхній «теплий» прийом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, президент України, 5 березня прибув у селище Нові Санжари у Полтавській області.