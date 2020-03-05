Міністр фінансів Уманський критикував МВФ і НБУ. Фото: UA Rating

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Ігор Уманський, новий міністр фінансів України, який замінив на посаді Оксану Маркарову, раніше в одному з інтерв’ю критикував діяльність роботи Національного банку України (НБУ), а також виступав проти співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

На його думку, МВФ вимагає «а-ля реформ», які полягають в максимальній лібералізації економіки. Уманський зазначав, що коли всі країни стимулюють економічне зростання і захищають своїх виробників, Україна, на думку МВФ, має відкривати ринки для інших. Про це він заявляв в інтерв’ю «емігрантському радіо».

Серед іншого, він прямо називав монетарну та валютну політику НБУ «руйнівною для економіки», звинувачував його в створенні умов для розвитку «піраміди ОВДП» і говорив, що екс-главі Нацбанку Валерії Гонтаревої «є за що відповісти по законодавству України».

Потрібно розуміти, чому наші іноземні кредитори так захищають керівництво Нацбанку: надприбутки від «піраміди ОВДП» отримують великі іноземні банки, — говорив Уманський.

Тому, зазначав він, це нормально, що іноземні кредитори України захищають інтереси своїх бізнесменів.

Не залишилися осторонь і екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та екс-глава Мінфіну Оксана Маркарова. Їх Уманський критикував за проблеми з бюджетом.

Зазначимо, новий міністр почав кар'єру в кінці 90-х років в Нацагентстві з розвитку та євроінтеграції і Міністерстві економіки. З 2016 року Уманський був позаштатним радником президента Петра Порошенка. Тоді ж глава Міненерго Ігор Насалик розглядав його як свого заступника, але Уманський так і не був призначений. У жовтні 2019 року Уманський претендував на посаду заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня звільнила з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який написав заяву про відставку. Новим главою Кабінету міністрів призначили віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.