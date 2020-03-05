Министр финансов Уманский критиковал МВФ и НБУ. Фото: UA Rating

https://racurs.ua/n134722-bez-mvf-luchshe-a-nbu-hochet-ekonomicheskoy-stagnacii-chto-novyy-ministr-finansov-umanskiy.html

Ракурс

Игорь Уманский, новый министр финансов Украины, который заменил на посту Оксану Маркарову, ранее в одном из интервью критиковал деятельность работы Национального банка Украины (НБУ), а также выступал против сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

По его мнению, МВФ требует «а-ля реформы», которые заключаются в максимальной либерализации экономики. Уманский отмечал, что когда все страны стимулируют экономический рост и защищают своих производителей, Украина, по мнению МВФ, должна открывать рынки для других. Об этом он заявлял в интервью «Эмигрантскому радио».

Среди прочего, он прямо называл монетарную и валютную политику НБУ «разрушительной для экономики», обвинял его в создании условий для развития «пирамиды ОВГЗ» и говорил, что экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой «есть за что ответить по законодательству Украины».

Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от «пирамиды ОВГЗ» получают большие иностранные банки, — говорил Уманский.

Поэтому, отмечал он, это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов.

Не остались в стороне и экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук и экс-глава Минфина Оксана Маркарова. Их Уманский критиковал за проблемы с бюджетом.

Отметим, новый министр начал карьеру в конце 90-х в Нацагентстве по развитию и евроинтеграции и Министерстве экономики. С 2016 года Уманский был внештатным советником президента Петра Порошенко. Тогда же глава Минэнерго Игорь Насалик рассматривал его в качестве своего заместителя, но Уманский так и не был назначен. В октябре 2019 года Уманский претендовал на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, Верховная Рада 4 марта уволила с должности премьер-министра Алексея Гончарука, который написал заявление на отставку. Новым главой Кабинета министров назначили вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.