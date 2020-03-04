Рада обновила Кабмин: названы фамилии новых министров

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Верховная Рада обновила состав Кабинета министров Украины пакетным голосованием после отставки премьера Алексея Гончарука.

За такое решение проголосовали 277 депутатов, причем 228 голосов — это нардепы СН.

Илья Емец стал старым-новым министром здравоохранения. Ранее он уже занимал эту должность в правительстве Николая Азарова.

Вадим Гутцайт возглавил Министерство молодежи и спорта. Гутцайт в свое время был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева и владел бизнесом в России.

Дмитрий Кулеба в новом правительстве стал министром иностранных дел.

Игорь Уманский — министр финансов, который сменил на этом посту Оксану Маркарову.

Роман Жуковский — глава Министерства развития экономики и сельского хозяйства. В свое время он работал в Администрации Виктора Януковича.

Арсен Аваков остался на посту главы Министерства внутренних дел.

Денис Малюска также продолжит возглавлять Министерство юстиции.

Марина Лазебная будет руководить Министерством социальной политики.

Вадим Пристайко назначен на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Алексей Резников назначен вице-премьер-министром- министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Михаил Федоров будет вице-премьером-министром цифровой трансформации.

Вадима Криклия назначили на должность министра инфраструктуры.

Олега Немчинова назначили министром Кабинета министров.

Алексей Чернышев будет министром развития общин и территорий.

Сергей Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов.