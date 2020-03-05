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Ракурс
Віктор Янукович, фото: ua.news

ЄС продовжив санкції проти Януковича, проте зняв з двох його соратників

5 бер 2020, 12:47
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Євросоюз продовжив санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та дев’яти осіб. Термін дії санкцій спливав 6 березня.

Водночас двох осіб видалили із санкційного списку. Про це у своєму Твіттері повідомив кореспондент Ріхард Йозв’як.

З кого саме зняли санкції, не уточнюється.

Раніше Йозв’як повідомляв, що посли ЄС вирішили розморозити активи колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-мінстра енергетики Едуарда Ставицького, а також продовжити на 12 місяців санкції проти Януковича та ще восьми осіб та на півроку — проти сина Януковича Олександра.

Санкції ЄС проти Януковича та його оточення були запроваджені у березні 2014 року за зловживання службовим становищем та незаконне привласнення коштів, після перемоги Революції гідності та втечі екс-президента з України.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що Янукович втретє став батьком.

Джерело: Ракурс


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