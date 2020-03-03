Справа Януковича: адвокати втікача просять голову Львівської облради свідчити у справі проти побратимів-лідерів Революції гідності, фото — Фейсбук О.Ганущина

https://racurs.ua/ua/n134606-advokaty-yanukovycha-prosyat-golovu-lvivskoyi-oblrady-svidchyty-u-spravi-proty-pobratymiv-lideriv.html

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Адвокати президента-втікача Віктора Януковича звернулися до голови Львівської облради Олександра Ганущина із проханням дати свідчення у кримінальному провадженні щодо блокування військової частини під час Революції гідності.

Захист Януковича вважає Ганущина свідком блокування частини А0284 у Львові. Голова облради розповів про це у Фейсбук 3 березня.

Такий запит ні до чого не зобов’язує адресата, який може просто відмовити у такому проханні. Саме так Ганущин і вчинив.

Ганущин розповів, що до нього звернувся адвокат АО «Авер ЛЄКС» Біленко, який виступає в інтересах Януковича. Він просив свідчити у провадженні за «фактом вчинення Олександром Турчиновим, Андрієм Парубієм, Валентином Наливайченком та іншими особами захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів». Таке провадження ДБР порушило ще 1 квітня 2019 року за заявою самого Януковича.

Ганущина захист екс-президента вважає причетним до блокування в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року військової частини А0284 і спробі захоплення зброї.