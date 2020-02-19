В’ятрович: ОПЗЖ зареєструвала в Раді законопроект про соцзахист беркутівців, які вбивали героїв Небесної сотні

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Володимир В’ятрович, екс-голова Українського інституту національної пам’яті, сьогодні під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради звернувся до народних депутатів із закликом ухвалити заяву щодо Революції гідності.

Цього тижня до інформаційних атак проти Майдану, проти Революції гідності долучилися проросійські медіа в країні. Вони поширюють інформацію, яка дискредитує Майдан, представляючи його як переворот, дискредитує героїв Небесної сотні. Треба розуміти, що це стало можливим через позицію керівництва держави…, — зазначив представник фракції «Європейська солідарність» у Раді.

На його думку, призначення адвоката колишнього президента-втікача Януковича Бабікова заступником Державного бюро розслідувань — це не лише наруга над родичами загиблих героїв Небесної сотні, а й сприяння до розвороту в оцінці Майдану в догоду Росії.

Більш того, у парламенті депутатами «Опозиційної платформи — За життя» зареєстровано законопроект про соціальний захист бійців «Беркуту», які вбивали героїв Майдану, — зазначив В’ятрович.

Також нардеп звернувся до парламенту з проханням ухвалити заяву щодо Революції гідності, в якій би Верховна Рада дала чітку оцінку подіям зими 2013−2014 років.

Нам важливо пам’ятати про Революцію гідності, тому що ця пам’ять є гарантом незворотнього демократичного, проєвропейського розвитку нашої країни. Саме тому цю пам’ять так завзято атакує Росія впродовж цих шести років, — заявив парламентар.

Нагадаємо, 18 лютого Юрій Бойко, співголова фракції проросійської політсили «Опозиційна платформа — За життя», під час свого виступу у Верховній Раді згадав про мінські угоди, а також про необхідність ухвалення законопроектів щодо амністії і внесення змін до Конституції задля закріплення особливого статусу ОРДЛО.