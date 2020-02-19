Вятрович: ОПЗЖ зарегистрировала в Раде законопроект о соцзащите беркутовцев, убивавших героев Небесной сотни

https://racurs.ua/n133943-vyatrovich-opzj-zaregistrirovala-v-rade-zakonoproekt-o-soczaschite-boycov-berkuta-ubivavshih.html

Ракурс

Владимир Вятрович, экс-глава Украинского института национальной памяти, сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады обратился к народным депутатам с призывом принять заявление ВР о Революции достоинства.

На этой неделе к информационным атакам против Майдана, против Революции достоинства присоединились и пророссийские СМИ в стране. Они распространяют информацию, которая дискредитирует Майдан, представляя его как переворот, дискредитирует героев Небесной сотни. Надо понимать, что это стало возможным из-за позиции руководства страны…, — отметил представитель фракции «Европейская солидарность» в Раде.

Он убежден, что назначение адвоката бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Бабикова заместителем Государственного бюро расследований — это не только надругательство над родственниками погибших героев Небесной сотни, но и содействие в развороте оценки Майдана в угоду России.

Более того, в парламенте депутатами «Оппозиционного платформы — За жизнь» зарегистрирован законопроект о социальной защите бойцов «Беркута», которые убивали героев Майдана, — отметил Вятрович.

Также нардеп обратился к парламентариям с просьбой принять заявление о Революции достоинства, в котором бы Верховная Рада дала четкую оценку событиям зимы 2013−2014 годов.

Нам важно помнить о Революции достоинства, потому что эта память является гарантом необратимого демократического, проевропейского развития нашей страны. Именно поэтому эту память так упорно атакует Россия на протяжении этих шести лет, — заявил парламентарий.

Напомним, 18 февраля Юрий Бойко, сопредседатель фракции пророссийской политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь», во время своего выступления в Верховной Раде вспомнил о минских договоренностях, а также о необходимости принятия законопроектов об амнистии и внесения изменений в Конституцию с целью закрепления особого статуса ОРДЛО.