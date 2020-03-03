Адвокаты Януковича просят председателя Львовского облсовета свидетельствовать по делу против лидеров Революции достоинства (ДОКУМЕНТ)

Дело Януковича: адвокаты президента-беглеца просят председателя Львовского облсовета свидетельствовать по делу против собратьев-лидеров Революции достоинства, фото - Фейсбук А.ГАНУЩИНА

https://racurs.ua/n134606-advokaty-yanukovicha-prosyat-predsedatelya-lvovskogo-oblsoveta-svidetelstvovat-po-delu-protiv.html

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Адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича обратились к председателю Львовского облсовета Александра Ганущина с просьбой дать показания в уголовном производстве относительно блокирования военной части во время Революции достоинства.

Защита Януковича считает Ганущина свидетелем блокирования части А0284 во Львове. Председатель облсовета рассказал об этом в Фейсбук 3 марта. Такой запрос ни к чему не обязывает адресата, он может просто отказать в просьбе. Именно так Ганущин и поступил.

Ганущин рассказал, что к нему обратился адвокат АО «Авери ЛЕКС» Биленко, который выступает в интересах Януковича. Он просил свидетельствовать в производстве по «факту совершения Александром Турчиновым, Андреем Парубием, Валентином Наливайченко и другими лицами захвата государственной власти, государственной измены, действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и других преступлений». Такое производства ГБР открыло еще 1 апреля 2019 года по заявлению самого Януковича.

Ганущина защита экс-президента считает причастным к блокированию в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года воинской части А0284 и попытке захвата оружия.