Зеленський роздавав подарунки в Нових Санжарах

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Ракурс

Карантин в Нових Санжарах закінчився 5 березня о 12.00. Привітати українців і іноземців з закінченням 14-денного терміну обсервації приїхав президент України Володимир Зеленський.

Він, зустрічаючи відпущених з карантину громадян, обійняв екс-главу Міністерства охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та подякував їй за рішення залишитися на 14 днів у Нових Санжарах. Вчора ж на позачерговому засіданні Верховної Ради президент критикував Скалецьку за погану роботу міністерства. А сьогодні пішов обніматися, заявивши, що «не боїться». Після цього з натовпу почали кричати: «А нас?».

Також Зеленський привітав одного з евакуйованих з днем ​​народження. Спочатку президент заявив, що у нього немає подарунка і «був би годинник — подарував би». Але пізніше його представники заявили, що годинник є і Зеленський вручив подарунок чоловікові.

Не залишив без уваги він і дітей, які також перебували в обсервації. Двом дівчаткам він подарував рожевих плюшевих ведмедів, а хлопчикам — футбольні м’ячі.

Також Зеленський закликав усіх випущених з карантину та інших українців побути в країні і тимчасово утриматися від поїздок за кордон, адже в Україні, у порівнянні з іншими країнами, низький рівень інфікування.

У нас багато нормальних місць, де можна відпочити, — заявив президент.

Зеленський подякував екіпажу літака, лікарям і прикордонникам за їхню роботу, а також побажав усім здоров’я.

Як писав «Ракурс», Зеленський прибув у Нові Санжари з робочим візитом.