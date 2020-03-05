Отставку Рябошапку в Раде назвали возвращением в 1937-й и «собачьей смертью», скриншот видео

https://racurs.ua/n134764-vozvraschenie-v-1937-y-sobachya-smert-i-pohvala-ot-potencialnogo-preemnika-kak-v-rade.html

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Действующие лица сегодняшнего увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки начали комментировать события в Раде. Потенциальный будущий генпрокурор похвалил Рябошапку, Илья Кива назвал его собакой, а в «Евросолидарности» считают, что в Украине могут наступить темные времена 1937 года.

В партии власти «Слуга народа» пока ограничились комментарием президента Владимира Зеленского, который он сегодня за несколько часов до внеочередной сессии дал на Полтавщине.

Уже весна, а результатов нет. Запрос общества на справедливость не удовлетворен. Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас — даже не ничья. Руслан Рябошапка — хороший специалист, но не показал результат, — приводит пресс-служба СН слова главы государства.

Нардеп от «Слуги народа» Сергей Иоанушас, которого называют кандидатом на должность генпрокурора, считает преждевременным обсуждать назначение нового главы Офиса генпрокурора. По его словам, сначала должно состояться представление со стороны президента.

Он заявил, что Рябошапка провел большую работу в реформировании прокуратуры, поэтому вектор работы не изменится. По его мнению, должно быть уделено больше внимания процессуальному руководству над уголовными делами.

Вчера директор ГБР Ирина Венедиктова обвинила Рябошапку в блокировании более 1 тыс. уголовных дел.

Один из лидеров «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в Фейсбук написала, что ее впечатления от отставки Рябошапки неоднозначны.

100% свой для президента генпрокурор успел засадить за решетку волонтеров, военных, выпустить в РФ убийц-беркутовцев, подписать политически мотивированное подозрение Софии Федине. Но революционные тройки слуг ждали от него большего — расправ со всеми политическими оппонентами действующей власти, — заявила Геращенко.

Она назвала сегодняшнее увольнение Рябошапки «судилищем без суда» и позором, который не останавливал спикер.

Следующий прокурор должен быть свой на 300% и перед ним поставлена ​​одна цель — расправа с политическими оппонентами. Шоу. Посадки. Кровь. Мы возвращаемся в 1937 год и во времена Януковича, — написала нардеп.

Нардеп Илья Кива с ОПЗЖ обвинил уволенного генпрокурора в трусости, поскольку тот покинул зал заседаний перед обсуждением вопроса о его отставке.

Умей смотреть проблеме в глаза, это жизнь. А это бегство плешивого пса. Куда? Наверное в свою Францию, где живут его дети, где находится его дом. Он от народных депутатов бегает. Я извиняюсь, но собаке собачья смерть, — заявил депутат.

Напомним, что сегодня парламент отправил в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За такое решение нашлось 263 голоса.