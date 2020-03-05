Відставку Рябошапку у Раді назвали поверненням у 1937-й і «собачою смертю», скріншот відео

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Дійові особи сьогоднішнього звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки почали коментувати події у Раді. Потенційний майбутній генпрокурор похвалив Рябошапку, Ілля Кива назвав його собакою, а у «Євросолідарності» вважають, що в Україні можуть настати темні часи 1937 року.

У партії влади «Слуга народу» поки обмежилися коментарем президента Володимира Зеленського, який він сьогодні за декілька годин до позачергової сесії дав на Полтавщині.

Вже весна, а результатів немає. Запит суспільства на справедливість не задоволений. Ми обіцяли громадянам перемогу над корупцією. Зараз — навіть не нічия. Руслан Рябошапка — гарний спеціаліст, але не показав результат, — наводить прес-служба СН слова глави держави.

Нардеп від «Слуги народу» Сергій Іоанушас, якого називають кандидатом на посаду генпрокурора, вважає передчасним обговорювати призначення нового глави Офісу генпрокурора. За його словами, спочатку має відбутися представлення з боку президента.

Він заявив, що Рябошапка провів велику роботу в реформуванні прокуратури, тому вектор роботи не зміниться. Однак має бути приділено більше уваги процесуальному керівництву над кримінальними справами.

Учора директор ДБР Венедіктова звинуватила Рябошапку у блокуванні понад 1 тис. кримінальних справ.

Один із лідерів «Європейської солідарності» Ірина Геращенко у Фейсбук написала, що її враження від відставки Рябошапки неоднозначні.

100% свій для президента генпрокурор встиг засадити за грати волонтерів, військових, випустити в РФ вбивць-беркутівців, підписати політично вмотивовану підозру Софії Федині. Але революційні трійки слуг чекали від нього більшого — розправ з усіма політичними опонентами діючої влади, — заявила Геращенко.

Вона назвала сьогоднішнє звільнення Рябошапки «судилищем без суду» і ганьбою, яку не зупиняв спікер.

Наступний прокурор має бути свій на 300% і перед ним поставлена одна мета — розправа з політичними опонентами. Шоу. Посадки. Кров. Ми повертаємося в 1937 рік і в часи Януковича, — написала нардеп.

Нардеп Ілля Кива з ОПЗЖ звинуватив звільненого генпрокурора в боягузтві, оскільки той покинув зал засідань перед обговоренням питання про його відставку.

Умій дивитися проблемі в очі, це життя. А це втеча плішивого пса. Куди? Напевно в свою Францію, де живуть його діти, де знаходиться його будинок. Він від народних депутатів бігає. Я перепрошую, але собаці собача смерть, — заявив депутат.

Нагадаємо, що сьогодні парламент відправив у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За таке рішення знайшлося 263 голоси.