Рада звільнила Рябошапку з посади генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n134746-rada-vyslovyla-nedoviru-ryaboshapci.html

Ракурс

Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці під час позачергового пленарного засідання. Таке рішення отримало підтримку 263 народних обранців, переважно з пропрезидентської фракції «Слуга народу» (179). Ініціатором постанови щодо усунення Рябошапки з посади генпрокурора виступив нардеп Максим Бужанський.

Звільнення очільника Офісу генпрокурора відбулося на тлі критики президента Володимира Зеленського щодо невиконання передвиборчого гасла глави держави «Прийде весна — саджати будемо».

Рябошапку партія влади також критикує за провалену роботу «у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави». Зокрема, у пояснювальній записці до постанови щодо висловлення недовіри Рябошапці сказано, що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування щодо топ-чиновників не було доведено до завершення і жодного обвинувального акту не спрямовано до суду.

Йдеться, зокрема, про справи проти екс-секретаря РНБО Олега Гладковського, мера Львова Андрія Садового, бізнесмена Вадима Альперіна, якого Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди» в Україні, а також справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 4 березня зазначив, що постанова про недовіру Рябошапці не порушує норми українського законодавства. Профільний комітет також рекомендував Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цією постанови.

Зауважимо, що відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 85 Конституції України, ст. 42 та 63 закону «Про прокуратуру» оголошення недовіри генпрокурору тягне за собою його відставку із займаної посади. Повноваження генпрокурора припиняються з дня набрання чинності постановою Верховної Ради.