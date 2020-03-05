Рябошапка залишив засідання Ради щодо його відставки

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Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України, виступив на позачерговому засіданні Верховної Ради, де розглядається його відставка.

Рябошапка виступив перед голосуванням за його відставку. Він розповів, як працювала прокуратура останні три місяці та заявив, що він був незалежним прокурором. Також Рябошапка сказав, що він йде, щоб повернутися, і залишив засідання Ради.

Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна примусити — його можна тільки звільнити. І я йду, але я йду для того, щоб повернутися, — сказав Рябошапка і залишив залу Верховної Ради, хоча, згідно з регламентом, повинен був відповідати на питання.

Він також розповів про «три місяці життя за законом» Офісу генпрокурора. За словами Рябошапки, 28 років українці не довіряли прокуратурі, але за останні місяці нинішня реформа вже увійшла в історію, а Офісу генпрокурора почали довіряти.

Так, 729 прокурорів було звільнено, а ті, хто залишився, відчули свободу, оскільки їм переставали давати незаконні вказівки.

Також Рябошапка поділився досягненнями Офісу генпрокурора. Вперше в Україні було відкрито 27 кримінальних проваджень щодо правоохоронців, яких звинувачують в тортурах. Було відкрито понад 3 тис. кримінальних проваджень за незаконну вирубку лісів. Були закриті понад тисяча незаконних ігрових бізнесів.

Також прокуратура відкрила понад 1,2 тис. кримінальних проваджень проти корупціонерів, понад 900 з них чекають суду.

Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський 5 березня під час позачергової сесії Ради назвав генерального прокурора Руслана Рябошапку «порожнім місцем».