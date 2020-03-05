Рябошапка покинул заседание Рады об его отставке

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Ракурс

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, выступил на внеочередном заседании Верховной Рады, где рассматривается его отставка.

Рябошапка выступил перед голосованием за его отставку. Он рассказал, как работала прокуратура последние три месяца и заявил, что он был независимым прокурором. Также Рябошапка сказал, что он уходит, чтобы вернуться, и покинул заседание Рады.

Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить — его можно только уволить. И я ухожу, но я ухожу для того, чтобы вернуться, — сказал Рябошапка и покинул зал Верховной Рады, хотя, согласно регламенту, должен был отвечать на вопросы.

Он также рассказал о «трех месяцах жизни по закону» Офиса генпрокурора. По словам Рябошапки, 28 лет украинцы не доверяли прокуратуре, но за последние месяцы нынешняя реформа уже вошла в историю, а Офису генпрокурора начали доверять.

Так, 729 прокуроров были уволены, а те, кто остался, почувствовали свободу, поскольку им переставали давать незаконные указания.

Также Рябошапка поделился достижениями Офиса генпрокурора. Впервые в Украине были открыты 27 уголовных производств в отношении правоохранителей, которых обвиняют в пытках. Было открыто более 3 тыс. уголовных производств за незаконную вырубку лесов. Были закрыты более тысячи незаконных игровых бизнесов.

Также прокуратура открыла более 1,2 тыс. уголовных производств против коррупционеров, более 900 из них ждут суда.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский 5 марта во время внеочередной сессии Рады назвал генерального прокурора Руслана Рябошапку «пустым местом».