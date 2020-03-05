Отставка Рябошапки: Бужанский назвал генпрокурора «пустым местом» и человеком Порошенко, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n134758-bujanskiy-nazval-ryaboshapku-pustym-mestom-prokurorom-poroshenko-i-upomyanul-v-gnevnom-spiche.html

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Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский 5 марта во время внеочередной сессии Рады назвал генерального прокурора Руслана Рябошапку «пустым местом».

Гневное выступление Бужанского, который инициировал в парламенте отставку гепрокурора, свелось к тому, что «уже наступила весна, а никого не посадили».

Он вспомнил о «пяти годах мародерства и спекуляции на крови», а также назвал Рябошапку генпрокурором Петра Порошенко и «Европейской солидарности». Он назвал своей ошибкой голосование за назначение Рябошапки осенью 2019 года и заявил, что исправит ее.

Никто не наказан, никого не привлекли к ответственности. Это конкретная работа на заинтересованных лиц. И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова вчера сказала, что 1 тыс. 200 дел не имеют процессуального руководства. Прокуратура разрушена, прошу отправить его в отставку, сделаем его вместе, — заявил Бужанский и призвал отправить в отставку Рябошапку.

Напомним, что вчера и.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова во время выступления в Раде открыто «наехала» на Офис генерального прокурора. Венедиктова сообщила, что более тысячи дел не имеют процессуального руководителя.

Рябошапка на заседании профильного комитета заявил, что обвинения в его адрес относительно посадок топ-чиновников считает несправедливыми, а идею об отмене закона об амнистии майдановцев — бессмысленной. Он также заявлял в контексте дела Петра Порошенко, что «ему никто не давал указаний подписывать или нет любые подозрения».