Відставка Рябошапки: Бужанський назвав генпрокурора «порожнім місцем» і людиною Порошенка, скріншот трансляції

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Нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський 5 березня під час позачергової сесії Ради назвав генерального прокурора Руслана Рябошапку «порожнім місцем».

Гнівний виступ Бужанського, який ініціював у парламенті відставку гепрокурора, звівся до того, що «вже настала весна, а нікого не посадили».

Він згадав про «п'ять років мародерства і спекуляції на крові», а також назвав Рябошапку генпрокурором Петра Порошенка і «Європейської солідарності». Він назвав своєю помилкою голосування за призначення Рябошапки восени 2019 року і заявив, що виправить її.

Ніхто не покараний, нікого не притягнули до відповідальності. Це конкретна робота на зацікавлених осіб. В.о. директора ДБР Ірина Венедіктова вчора сказала, що 1 тис. 200 справ не мают процесуального керівництва. Прокуратура зруйнована, прошу відправити його у відставку, зробимо його разом, — заявив Бужанський і закликав відправити у відставку Рябошапку.

Нагадаємо, що вчора в.о. директора Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова під час виступу у Раді відкрито «наїхала» на Офіс генерального прокурора. Венедиктова повідомила, що понад тисяча справ не має процесуального керівника.

Рябошапка на засіданні профільного комітету заявив, що звинувачення на його адресу щодо посадок топ-чиновників вважає несправедливими, а ідею про скасування закону щодо амністії майданівців — безглуздою. Він також заявляв в контексті справи Петра Порошенка, що «йому ніхто не давав вказівок підписувати чи ні будь-які підозри».