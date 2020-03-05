Звільнення Рябошапки: Верховна Рада зібралася на позачергове засідання

https://racurs.ua/ua/n134740-verhovna-rada-zibralasya-vyslovyty-nedoviru-genprokuroru-ryaboshapci-translyaciya.html

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За звільнення Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора України сьогодні ввечері планують голосувати народні обранці. Відповідно до розпорядження спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на 18.30 четверга було скликано позачергове пленарне засідання парламенту у зв’язку з вимогою 152 нардепів переважно з фракції «Слуга народу».

Головне питання, яке заявлено у порядку денному позачергового засідання є висловлення недовіри генеральному прокуророві Рябошапці. Ініціатором цього рішення є нардеп з пропрезидентської фракції Максим Бужанський.

Раніше сьогодні питання звільнення генпрокурора прокоментував очільник Ради Разумков.

Я ж не Ванга, щоб відчувати, чи є 228 голосів «за» відставку Рябошапки у парламенті, — заявив на брифінгу Разумков, відповідаючи на питання журналістів, чи назбиралося голосів за відставку генпрокурора.

Нагадаємо, Рябошапку партія влади критикує за провалену роботу на посаді генерального прокурора. Зокрема, йдеться про невиконання передвиборчого гасла Володимира Зеленського «прийде весна — саджати будемо».

У пояснювальній записці до постанови недовіра до Рябошапки обґрунтовується тим, що «за понад півроку перебування на посаді генпрокурор не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави, за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування щодо топ-чиновників не доведено до завершення, жодного обвинувального акту у таких справах до суду не спрямовано».