Лютого побив світовий температурний рекорд. Фото: pexels

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Глобальне потепління, про яке так багато говорять у ЗМІ і на телебаченні і про який так емоційно попереджала активістка Грета Тунберг, дійсно відчувається. Синоптики заявили, що минулий лютий виявився найтеплішим за всю історію метеоспостережень у світі.

До такого висновку дійшли фахівці, що проводили спостереження як на глобальному, так і на регіональному рівні. Про це повідомляється на сайті Climate Change Service.

Температури вище середнього були зафіксовані на великій території, яка охоплює більшу частину Європи, Сибіру та Центральної Азії, а також над західну Антарктиду.

Також минула зима стала найтеплішою за всю історію Європи. Середня температура була на 1,4° вище, ніж в 2015—2016 роках, коли був зафіксований попередній температурний рекорд. Також температурні аномалії були зафіксовані над західною частиною Антарктиди.

Кліматологи зареєстрували не тільки підвищення температури повітря. До рекордних температурних показників нагрівся і світовий океан. За словами фахівців, зміни клімату можуть становити небезпеку для всієї планети.

Нагадаємо, погода в Україні в минулі зимові місяці була аномально теплою. До Києва так і не прийшла метеорологічна зима. Таке явище спостерігається вперше за 140 років.