Відставка Рябошапки: Зеленський натякнув «слугам», як голосувати на позачерговій сесії, фото — РБК-Україна

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із бізнесом у Полтаві 5 березня дав зрозуміти «слугам народу», як їм необхідно голосувати під час позачергового засідання з приводу довіри генпрокурору Руслану Рябошапки.

Ми з ним пройшли довгий шлях виборчої кампанії. Але: немає результату — треба міняти людей, — заявив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо майбутнього генпрокурора.

Зеленський розповів, що нардепи самі вирішать, як голосувати щодо недовіри Рябошапці.

При цьому глава держави сказав, що вважає Рябошапку хорошим фахівцем, але заявив, що в Службі безпеки України ситуація краща, ніж в Генпрокуратурі.

Зеленський не критикував сьогодні в.о. директора ДБР Ірину Венедиктову, оскільки вона щойно прийшла на посаду. А от СБУ, Генпрокуратура і НАБУ, на його думку, «не працюють на 100%".

Нагадаємо, сьогодні на позачерговому засіданні Ради нардепи можуть висловити недовіру генпрокурору Рябошапці. Кандидатами на цю посаду ЗМІ називають нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса та Венедиктову.