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Отставка Рябошапки: Зеленский намекнул «слугам», как голосовать на внеочередной сессии, фото — РБК-Украина

«Он не показал результат»: Зеленский намекнул «слугам», как голосовать за отставку Рябошапки (ВИДЕО)

5 мар 2020, 18:24
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Президент Украины Волоидмир Зеленский во время встречи с бизнесом в Полтаве 5 марта дал понять «слугам народа», как им необходимо голосовать во время внеочередного заседания по поводу доверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Мы с ним прошли долгий путь избирательной кампании. Но: нет результата — надо менять людей, — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о будущем генпрокурора.

Зеленский рассказал, что нардепы сами решат, как голосовать относительно недоверия Рябошапке.

При этом глава государства сказал, что считает Рябошапку хорошим специалистом, но заявил, что в Службе безопасности Украины ситуация лучше, чем в Генпрокуратуре.

Зеленский не критиковал сегодня и директора ГБР Ирину Венедиктову, поскольку она только недавно пришла на должность. А вот СБУ, Генпрокуратура и НАБУ, по его мнению, «не работают на 100%".

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Рады нардепы могут выразить недоверие генпрокурору Рябошапке. Кандидатами на эту должность СМИ называют нардепа от «Слуги народа» Сергея Ионушаса и Венедиктову.

Источник: Ракурс


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