Краснокнижные тигры в Одессе обзавелись потомством. Фото: Pixabay

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Ракурс

Амурский тигр родился в Одессе. Тигренок появился на свет в местном зоопарке, его родители — пара редких тигров Тайгер и Натали.

Малыш чувствует себя превосходно и немного позже начнет выходить в общий вольер, сообщили в пресс-службе горсовета Одессы.

Имени у тигренка пока нет. Его придумают одесситы, для этого будет проведен традиционный конкурс «Дай имя малышу».

Кроме Тайгера и Натали, в Одессе живет еще один молодой амурский тигр, которого доставили сюда в 2019 году.

Отметим, что амурские тигры являются самыми большими хищными кошками на Земле. Представители их вида считаются вымирающими, поэтому они занесены в Международную красную книгу. В дикой природе амурских тигров осталось около 500 особей, примерно столько же животных насчитывается в зоопарках по всему миру. В естественной среде они проживают на юго-востоке России и в Северном Китае.

Шерсть амурского тигра гуще, чем у тигров, живущих в теплых регионах, а окрас — светлее. У самцов длина тела до кончика хвоста достигает 2,7−3,8 м, а высота в холке — до 115 см, самки немного меньше. Вес взрослого амурского тигра может доходить 300−350 кг. Этот хищник имеет 5-сантиметровый слой жира на животе, что защищает его от ветра и холода.

Обычно амурские тигры охотятся на оленей и кабанов. Однако добычей могут стать и большие птицы, и даже медведи. Амурский тигр ест достаточно много: до 30−40 кг пищи за один раз. Голодный большой тигр может съесть даже 50 кг мяса. В среднем такие тигры живут 15−20 лет.

Недавно «Ракурс» писал, что браконьеры в Приморье убили амурского тигра.