Климатический катаклизм: Великие озера покрылись метровым слоем снега и ледяным одеялом, фото - Fox

https://racurs.ua/n134754-velikie-ozera-pokrylis-metrovym-sloem-snega-i-ledyanym-odeyalom-foto.html

Ракурс

Великие озера в США и Канаде, а также несколько американских штатов страдают от экстремальных погодных условий.

На восточных берегах озер Эри и Онтарио, а также на плато Таг-Хилл в штате Нью-Йорк за 48 часов выпало более 120 см снега, сообщает Severe Weather. Кроме того, чрезмерные осадки, которые наблюдались на прошлых выходных, вызвали эффект озера, когда дома, деревья, автомобили в нескольких регионах покрылись льдом, сообщают Fox News.

Например, в городе Гамбург снежная буря привела к появлению большого количества льда. Слои воздуха, расположенные ближе к поверхности воды, нагреваются, собирая влагу и водяной пар, и стремительно поднимаются вверх через толщу холодного воздуха. Это приводит к шквалам и появлению полос сильного снега. Осадки выпадают с подветренной стороны озер или морей.

Области к востоку от озер Мичиган, Эри и Онтарио приняли на себя основной удар снежной бури. Снег с эффектом озера на восточных берегах Онтарио был настолько интенсивным, что сообщалось о грозах.

Погодные составляющие зимних штормов с эффектом озера собираются несколько раз каждую зиму. Холодный воздух приходит из Канады и движется над относительно теплыми Великими озерами, в которых еще не замерзла вода. Влажность и нестабильность озера из-за температурного контраста создают полосы снега, который позже выпадает на побережье.