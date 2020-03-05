Полиция будет следить за правопорядком в поездах. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n134753-policeyskie-budut-soprovojdat-passajirskie-poezda-dalnego-soobscheniya-ukrzaliznycya.html

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Национальная полиция Украины и «Укрзализныця» начали реализовывать пилотный проект, благодаря которому путешествовать в поездах должно стать безопаснее.

Силовики отныне будут сопровождать пассажирские поезда № 122/121 Николаев-Киев-Ровно и № 24/23 Одесса-Москва. Именно в этих поездах фиксируется наибольшее количество преступлений. По словам члена правления «Укрзализныци» Марчина Целеевского, программа «Навстречу клиенту» должна повысить безопасность пассажиров в поездах и на вокзалах. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Железнодорожники отметили, что с 21 по 27 февраля этого года правоохранители составили 27 административных постановлений по ст. 175 ч. 1 (запрет курения), три административных постановления по ст. 178 ч. 1 (о запрете употребления алкогольных напитков), 25 человек получили устные предупреждения. А в поезде «Одесса-Москва» злоумышленник пытался ограбить пассажира, но полиция сумела задержать подозреваемого.

Сейчас «Укрзализныця» и Национальная полиция работают над совместным планом действий по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей, — отметили в компании.

Напомним, Мининфраструктуры не согласовало решение о повышении тарифов для «Укразализныци» и стоимость проезда пассажирским железнодорожным транспортом с 1 марта не выросла в цене.