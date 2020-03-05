Поліція слідкуватиме за правопорядком у поїздах. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n134753-policeyski-suprovodjuvatymut-pasajyrski-poyizdy-dalekogo-spoluchennya-ukrzaliznycya.html

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Національна поліція України та «Укрзалізниця» розпочали реалізуватипілотний проект, завдяки якому подорожувати в потягах повинно стати безпечніше.

Силовики відтепер супроводжуватимуть пасажирські поїзди № 122/121 Миколаїв-Київ-Рівне та № 24/23 Одеса-Москва. Саме в цих потягах фіксується найбільша кількість злочинів. За словами члена правління «Укрзалізниці» Марчіна Целеєвського, програма «Назустріч клієнту» повинна підвищити безпеку пасажирів у поїздах та на вокзалах. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Залізничники відзначили, що з 21 по 27 лютого цього року правоохоронці склали 27 адміністративних постанов за ст. 175 ч. 1 (заборона куріння), три адміністративні постанови за ст. 178 ч. 1 (про заборону вживання алкогольних напоїв), 25 осіб отримали усні попередження. А в поїзді «Одеса-Москва» зловмисник намагався пограбувати пасажира, але поліція зуміла затримати підозрюваного.

Наразі «Укрзалізниця» та Національна поліція працюють над спільним планом дій щодо збільшення кількості поїздів, що курсуватимуть у супроводі правоохоронців, — зазначили в компанії.

Нагадаємо, Мінінфраструктури не погодило рішення про підвищення тарифів для «Укразалізниці» і вартість проїзду пасажирським залізничним транспортом з 1 березня не зросла в ціні.