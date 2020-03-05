В Одессе на пляже нашли мертвого дельфина. Фото: Pixabay

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Ракурс

В Одессе на пляже «Отрада» сегодня, 5 марта, обнаружили мертвого дельфина.

Специалисты местного дельфинария говорят, что найденный дельфин относится к виду морская свинья или азовка, пишет «Думская».

Сейчас ветеринары устанавливают точную причину смерти, отмечая, что в последнее время смерти китообразных в естественной среде участились. Среди возможных версий такого явления называют болезни, недостаток пищи, загрязненность акватории и гибель в браконьерских сетях.

На упомянутом пляже уже фиксировался подобный случай несколько лет назад. Из-за дыры в волнорезе ослабленные дельфины в поисках пищи приплывают к берегу слишком близко, а выбраться обратно на глубину им уже не хватает сил.

Посетителям пляжей советуют при обнаружении погибших животных ни в коем случае не касаться туши, а как можно скорее уведомлять профильные службы.

Дельфины относятся к млекопитающим, поскольку выкармливают детенышей молоком и дышат легкими, а не жабрами. Они водятся и в Украине, в частности, их считают самыми крупными и умными животными Черного моря. Периодически дельфинам нужно подниматься на поверхность воды, чтобы вдохнуть, и именно в эти моменты люди могут полюбоваться этими животными в дикой природе.