В Одесі на пляжі знайшли мертвого дельфіна. Фото: Pixabay

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Ракурс

В Одесі на пляжі «Отрада» сьогодні, 5 березня, виявили мертвого дельфіна.

Спеціалісти місцевого дельфінарію кажуть, що знайдений дельфін належить до виду морська свиня або азовка, пише «Думська».

Наразі ветеринари встановлюють точну причину смерті, наголошуючи, що останнім часом смерті китоподібних у природному середовищі почастішали. Серед можливих версій такого явища називають хвороби, нестачу їжі, забрудненість акваторії та загибель у браконьєрських сітках.

На згаданому пляжі вже траплявся схожий випадок кілька років тому. Через дірку в хвилерізі ослаблені дельфіни у пошуках поживи припливають до берега занадто близько, а вибратися назад на глибину їм вже не вистачає сил.

Відвідувачам пляжів радять у разі виявлення загиблих тварин у жодному випадку не торкатися туші, а якомога швидше повідомляти профільні служби.

Дельфіни відносять до ссавців, бо вигодовують дитинчат молоком і дихають легенями, а не зябрами. Вони водяться і в Україні, зокрема, їх вважають найбільшими і найрозумнішими тваринами Чорного моря. Періодично дельфінам потрібно підніматися на поверхню води, аби вдихнути, і саме в ці моменти люди можуть помилуватися цими тваринами у дикій природі.