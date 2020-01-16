Рідкісних дельфінів-альбіносів зняли на відео рибалки, фото: needpix

https://racurs.ua/ua/n132114-ridkisnyh-delfiniv-albinosiv-znyaly-na-video-rybalky.html

Ракурс

Дельфіни-альбіноси потрапили на відео у Таїланді.

Місцеві рибалки змогли зафіксувати пересування морських тварин. На YouTube-каналі The Nation Bangkok опубліковано відповідний ролик.

Чоловіки розповіли, що їм пощастило побачити рідкісних дельфінів. Останні гралися прямо поруч з човном. Зафіксувати морських мешканців вдалось, коли рибалки затягували сітки.

Мабуть, їх привернув запах риби, — повідомив один з очевидців.

Дельфіни-альбіноси в природі зустрічаються дуже рідко. У деяких країнах влада навіть забороняє з ними плавати, а також близько наближатись.

У соцмережах активно коментували відео. Вони зазначили, що вперше бачать таких дельфінів.

Дуже дивні істоти, Де вони ще живуть?, Ніколи не чула про таких — висловились фоловери.

Раніше у штаті Вісконсін американські рибалки виловили дуже старого осетра. У департаменті природних ресурсів заявили, що вік риби становить близько 130-ти років.