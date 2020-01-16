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Ракурс
Рідкісних дельфінів-альбіносів зняли на відео рибалки, фото: needpix

Рідкісних дельфінів-альбіносів зняли на відео рибалки

16 січ 2020, 09:49
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Дельфіни-альбіноси потрапили на відео у Таїланді.

Місцеві рибалки змогли зафіксувати пересування морських тварин. На YouTube-каналі The Nation Bangkok опубліковано відповідний ролик.

Чоловіки розповіли, що їм пощастило побачити рідкісних дельфінів. Останні гралися прямо поруч з човном. Зафіксувати морських мешканців вдалось, коли рибалки затягували сітки.

Мабуть, їх привернув запах риби, — повідомив один з очевидців.

Дельфіни-альбіноси в природі зустрічаються дуже рідко. У деяких країнах влада навіть забороняє з ними плавати, а також близько наближатись.

У соцмережах активно коментували відео. Вони зазначили, що вперше бачать таких дельфінів.

Дуже дивні істоти, Де вони ще живуть?, Ніколи не чула про таких — висловились фоловери.

Раніше у штаті Вісконсін американські рибалки виловили дуже старого осетра. У департаменті природних ресурсів заявили, що вік риби становить близько 130-ти років.

Джерело: Ракурс


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