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Ракурс
Редких дельфинов-альбиносов сняли на видео рыбаки, фото: needpix

Редких дельфинов-альбиносов сняли на видео рыбаки

16 янв 2020, 09:49
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Дельфины-альбиносы попали на видео в Таиланде.

Местные рыбаки смогли зафиксировать передвижение морских животных. На YouTube-канале The Nation Bangkok опубликован соответствующий ролик.

Мужчины рассказали, что им посчастливилось увидеть редких дельфинов. Последние играли прямо рядом возле лодки. Зафиксировать морских обитателей удалось, когда рыбаки затягивали снасти.

Видимо, их привлек запах рыбы, — сообщил один из очевидцев.

Дельфины-альбиносы в природе встречаются очень редко. В некоторых странах власти даже запрещают с животными плавать, а также приближаться к ним.

В соцсетях активно комментировали видео. Некоторые отметили, что впервые видят таких дельфинов.

Очень странные существа, Где они еще обитают?, Никогда не слышала о таких — высказались фоловеры.

Ранее в штате Висконсин американские рыбаки выловили очень старого осетра. В департаменте природных ресурсов заявили, что возраст рыбы составляет около 130-ти лет.

Источник: Ракурс


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