Глава НБУ Яков Смолий. Фото: slovoidilo.ua

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Национальный банк Украины вскоре может получить новое руководство.

После изменения состава правительства на Банковой хотят сменить правление НБУ. Действующего главу Нацбанка Якова Смолия вместе с руководством банка уже на следующей неделе вызовут на заседание финансового комитета Верховной Рады. Об этом 5 марта сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Будут отчитывать. Уже по полной программе, и готовят им замену, — утверждают источники.

Об изменении в руководстве НБУ сообщает и «Страна». Отмечается, что в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже активно об этом говорят. В частности, народный депутат Александр Дубинский заявляет, что отставка руководства НБУ пройдет по классической схеме: заслушают отчет, признают работу неудовлетворительной и уволят.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила с должности премьер-министра Алексея Гончарука и назначил новым главой Кабинета министров вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. В самом правительстве тоже произошли кадровые перестановки.