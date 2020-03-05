Курьезы: в СНБО перепутали нового министра здравоохранения с экс-нардепом Емцем, фото — "День"

https://racurs.ua/n134748-isporchennyy-telefon-v-snbo-pereputali-novogo-ministra-zdravoohraneniya-s-eks-nardepom-emcem.html

Ракурс

Кадровая лихорадка, которая уже полгода продолжается в украинских высших эшелонах власти, часто приводит и к курьезам. Сегодня в секретариате СНБО, который возглавляет Алексей Данилов, сыграли в игру «испорченный телефон» с экс-нардепом Леонидом Емцем.

Сотрудники Совета нацбезопасности и обороны спутали Емца с однофамильцем, Ильей Емцем, которого вчера назначили министром здравоохранения.

О курьезе рассказал в Фейсбук Леонид Емец, нардеп предыдущих созывов Рады. Он пошутил, что «только что у него сорвалась встреча с секретарем СНБО». Емцу позвонили и сообщили, что с ним намерен встретиться секретарь Совета нацбезопасности и обороны. Экс-нардеп подумал, что, вероятно в СНБО «пригодился опыт доктора наук и заслуженного юриста Украины». Но во время разговора стало понятно, что в СНБО «ошиблись емцами».

Хорошо знать, что Совет нацбезопасности занимается вопросом противодействия коронавирусу, — констатировал Леонид Емец.

Напомним, что вчера Рада назначила Илью Емца в Минздраве. Он имеет опыт работы в Кабмине — возглавлял министерство во времена президентства Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова. Емцу удалось избежать люстрации, потому что он занимал должность министра меньше года. Новый глава Минздрава входит в состав рабочей группы, которая будет анализировать ход реформы украинской медицины, инициированной Ульяной Супрун.