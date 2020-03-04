Илья Емец снова возглавил Министерство здравоохранения Украины

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Илья Емец снова будет руководить Министерством здравоохранения Украины. Соответствующее решение сегодня приняла Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании, которое инициировал президент Владимир Зеленский.

Емец имеет опыт работы в Кабмине — он уже возглавлял Минздрав во времена президентства Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова. Вместе с тем, ему удалось избежать люстрации, поскольку на этой должности он занимал должность министра меньше года. Также известно, что новый глава Минздрава входит в состав рабочей группы, которая будет анализировать ход реформы украинской медицины, инициированной Ульяной Супрун.

Илья Емец родился в Воркуте в многодетной украинской семье. В 1979 году он окончил Киевский мединститут по специальности «хирургия». Более 20 лет Емец работал вместе с выдающимся хирургом Николаем Амосовым. В начале 1990 годов он получил лицензии на ведение медицинской практики в Австралии, Канаде и Франции. До 1998 года работал детским кардиохирургом в главных центрах кардиохирургии этих стран.

По возвращении на родину Емец защитил докторскую диссертацию. А еще спустя год возглавил Центр детской кардиологии и кардиохирургии. Также Илья Емец первым в Украине начал оперировать новорожденных со сложными пороками сердца, внедрять в практику пластические операции на клапанах сердца без использования искусственных протезов. Сделал три операции по пересадке сердца.