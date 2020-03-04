Ілля Ємець знову очолив Міністерство охорони здоров’я України

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Ілля Ємець знову керуватиме Міністерством охорони здоров’я України. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні, котре ініціював президент Володимир Зеленський.

Ємець має досвід роботи в Кабміні — він очолював МОЗ за часів президентства Віктора Януковича в уряді Миколи Азарова. Разом з тим, йому вдалося уникнути люстрації, оскільки він займав посаду міністра менше року. Також відомо, що новий глава МОЗ входить до складу робочої групи, яка аналізуватиме перебіг реформи української медицини, ініційованої Уляною Супрун.

Ілля Ємець народився у Воркуті у багатодітній українській родині. У 1979 році він закінчив Київський медінститут за спеціальністю «хірургія». Понад 20 років Ємець працював разом з видатним хірургом Миколою Амосовим. На початку 1990 років він отримав ліцензії на ведення медичної практики в Австралії, Канаді та Франції. До 1998 року працював дитячим кардіохірургом у головних центрах кардіохірургії цих країн.

Після повернення на батьківщину Ємець захистив докторську дисертацію. А ще за рік очолив Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. Також Ілля Ємець першим в Україні почав оперувати немовлят зі складними вадами серця, впроваджувати в практику пластичні операції на клапанах серця без використання штучних протезів. Зробив три операції з пересадки серця.