Храм Рождества Христова в Вифлееме закрыли. Фото: drugiegoroda.ru

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Вспышка китайского коронавируса SARS-Cov-2 в ряде стран мира стала причиной того, что в Вифлееме закроют Храм Рождества Христова.

В Вифлееме, близлежащих городах и селах уже объявили чрезвычайное положение. В частности, отменены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, мечети и церкви. Такое решение приняло Министерство здравоохранения Палестины после того, как были выявлены первые случаи заражения. Об этом сообщает Gulf News.

Также на 14 дней закрыли и другие христианские церкви Палестины и отменен ежегодный Вифлеемский марафон.

По информации Bnodeskу Twitter, сейчас по всему миру зарегистрировано 96 тыс. 274 случаев, умерло от болезни 3 тыс. 30 человек. Сегодня зафиксировали 10 новых случаев заражения в Норвегии, 21 новый случай в Греции, 27 новых заражений в Бельгии, 591 случай в Иране и 40 в Испании. На территории Южной Кореи уже 5 тыс. 766 инфицированных, Иране — 3 тыс. 513 больных и 3 тыс. 89 зараженных в Италии.

В Нидерландах число зараженных достигло 82 человек. Во Франции от коронавируса умерли шесть человек.

В Российской Федерации изолировали сотни студентов из-за коронавируса. Как сообщает РБК, на карантин в Санкт-Петербурге отправили более 700 студентов Государственного медицинского университета имени Мечникова. Оказалось, что такие меры были приняты из-за того, что коронавирус обнаружили у одного из итальянских студентов.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, правительство Италии, где уже зафиксировано более 3 тыс. инфицированных и по меньшей мере 107 смертей от коронавируса, распорядилось, чтобы все спортивные мероприятия до 3 апреля проходили без болельщиков на трибунах