Военные учения: фрегат «Гетман Сагайдачный» провел стрельбы и боролся с диверсантами в Черном море, фото — ВМС

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Флагман украинских ВМС фрегат «Гетман Сагайдачный» провел боевые стрельбы и боролся с условными диверсантами в Черном море.

Судно вышло в одиночное плавание 25 февраля из военно-морской базы «Юг» в Одессе. Это первый выход корабля с лета 2019 года, сообщает пресс-служба украинских ВМС.

В открытом море команда фрегата провела учения по противодиверсионной обороны и маневренности, боролась за живучесть. Боевые расчеты также бросали гранаты по условным диверсантам.

На морском полигоне состоялись и боевые стрельбы из корабельной пушки АК-100, а также шестиствольных артиллерийских установок обоих бортов АК-630.

Одновременно проходили командирские сборы с офицерами различных специальностей, на которых они совершенствовали навыки по организации и управлению действиями экипажа в море.

Следующим этапом боевой подготовки команды фрегата будет выполнение задач в составе тактических корабельно-катерных групп.