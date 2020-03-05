Под Киевом водитель-нарушитель угрожал застрелиться посреди улицы, есть травмированные. Фото: Нацполиция

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В Борисполе водитель-нарушитель угрожал застрелить себя. Работникам полиции и спецподразделения КОРД пришлось реализовывать план «Перехват».

Автомобиль Honda Accord черного цвета под управлением мужчины, который совершил наезд на полицейского, врезался в два других авто и ездил по встречной полосе, примчался в Борисполь из Киева, сообщили в пресс-центре столичной полиции.

На требования патрульных остановиться водитель не реагировал и устроил гонки с полицейскими, грубо нарушая ПДД. Силовики решили ограничить движение транспорта и заблокировали улицу Киевский Путь, это помогло остановить автомобиль.

После этого преступник вышел из машины, достал пистолет и сделал несколько выстрелов вверх, а затем приставил его к своей голове, угрожая совершить самоубийство. После переговоров КОРДу удалось обезвредить и задержать мужчину.

Им оказался ранее судимый и сейчас разыскиваемый за совершение серии автоугонов злоумышленник. По данным источников сообщества «Киев Оперативный», его зовут Зураб Тавберидзе, ранее он был участником бандформирования «Оплот» на оккупированном Донбассе. На его счету около 600 похищенных машин, а брат мужчины осужден в России за аналогичные преступления.

Задержанный будет помещен под стражу и теперь ему придется отвечать не только за угон элитных авто, но и за незаконное хранение оружия, совершение ДТП и насилие в отношении правоохранителей.

Известно, что во время преследования трое патрульных получили травмы и были госпитализированы. Также два служебных авто получили механические повреждения.