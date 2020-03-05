Під Києвом водій-порушник погрожував застрелитися посеред вулиці, є травмовані. Фото: Нацполіція

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У Борисполі водій-порушник погрожував застрелити себе. Працівникам поліції та спецпідрозділу КОРД довелося проводити план «Перехоплення».

Автомобіль Honda Accord чорного кольору, за кермом якого перебував чоловік, що скоїв наїзд на правоохоронця, врізався в два інші авто та їздив зустрічною смугою, примчав до Борисполя з Києва, повідомили у прес-центрі столичної поліції.

На вимоги патрульних зупинитися водій не реагував і влаштував перегони з поліцейськими, грубо порушуючи ПДР. Силовики вирішили обмежити рух транспорту й заблокували вулицю Київський Шлях, що допомогло зупинити автомобіль.

Після цього правопорушник вийшов із машини, дістав пістолет і зробив кілька пострілів угору, а потім приставив його собі до голови, погрожуючи вчинити самогубство. Після переговорів КОРДу вдалося знешкодити і затримати чоловіка.

Ним виявився раніше судимий і наразі розшукуваний за скоєння серії автовикрадень зловмисник. За даними джерел спільноти «Київ Оперативний», його звуть Зураб Тавберидзе, раніше він був учасником бандформування «Оплот» на окупованому Донбасі. На його рахунку близько 600 викрадених машин, а брат чоловіка засуджений у Росії за аналогічні злочини.

Затриманого буде поміщено під варту й тепер він відповідатиме не лише за викрадення елітних авто, а й за незаконне зберігання зброї, вчинення ДТП та насильство стосовно правоохоронців.

Відомо, що під час переслідування троє патрульних дістали травми і були госпіталізовані. Також два службові авто отримали механічні пошкодження.