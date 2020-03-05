У столичному метро запроваджують 4G-зв’язок, фото: Reklamaster

https://racurs.ua/ua/n134743-4g-zapustyly-na-pershiy-stanciyi-kyyivskogo-metro.html

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Мобільний зв’язок 4G з’явився на першій станції київського метрополітену — «Академмістечку».

Відповідну послугу почали надавати українські мобільні оператори «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell. Про це йдеться у спільній заяві трьох операторів, опублікованій на сайті Vodafone.

Зазначається, що поява швидкісного зв’язку в «Академмістечку» стала можливою завдяки укладанню між операторами та комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» договору сервітуту, згідно з яким вони отримали можливість модернізувати встановлене там обладнання.

Однак для того, щоб протягом цього року розгорнути 4G на всіх станція метро, потрібно, щоб депутати Київської міськради ухвалили рішення про плату за доступ телеком-операторів до інфраструктури міста.

Якщо таке рішення буде ухвалене на найближчій сесії міськради 12 березня, то протягом першого півріччя 4G з’явиться ще на восьми станціях, а до кінця року — на всіх станціях.

Мережі 4G в «Академмістечку» працює на частоті 1800 МГц. В майбутньому оператори планують також задіяти частоту 2600 МГц.

Нагадаємо, запуск мережі 4G в Україні мобільні оператори розпочали навесні 2018 року.